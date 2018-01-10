Родченков выступит в качестве свидетеля во время слушаний по делам российских спортсменов в CAS

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступит в качестве свидетеля во время слушаний по делам российских спортсменов, пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх, в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам адвоката Джимми Уолдена, Родченков будет давать показания дистанционно. Ранее стало известно, что слушания по делам об отстранении российских конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане состоятся 20 января.