Слушания в CAS по апелляциям конькобежцев Кулижникова и Юскова состоятся 20 января

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Слушания по искам российских конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) запланированы на 20 января.

Спортсмены подали апелляции на решение Международного олимпийского комитета, запрещающее им принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Слушания Юскова и Кулижникова по оспариванию критериев допуска до Олимпийских игр запланированы на 20 января», — приводит слова главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова ТАСС.

ОИ-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, как отразится поздний срок объявления решения CAS на оправданных российских спортсменах.

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