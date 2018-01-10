Глава ОКР Жуков рассказал, как отразится поздний срок объявления решения CAS на оправданных российских спортсменах

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, как отразится поздний срок объявления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делам отстранённых от участия в Играх российских спортсменов на своевременном прибытии оправданных атлетов на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.