Глава ОКР Жуков рассказал, как отразится поздний срок объявления решения CAS на оправданных российских спортсменах
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, как отразится поздний срок объявления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делам отстранённых от участия в Играх российских спортсменов на своевременном прибытии оправданных атлетов на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
CAS рассмотрит апелляции дисквалифицированных россиян с 22 января по 28 января. Объявление решений CAS запланировано до 31 января.
«Такая ситуация не должна помешать отправке оправданных атлетов на Олимпиаду. У команды будет единый рейс. Технических сложностей возникнуть не должно», — цитирует Жукова ТАСС.
Олимпиада в Южной Корее пройдёт с 9 по 25 февраля.
Ранее CAS подтвердил регистрацию апелляций 42 российских спортсменов, отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК).
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