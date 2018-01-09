CAS подтвердил регистрацию апелляций 42 российских спортсменов, отстранённых МОК
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил регистрацию апелляций 42 российских спортсменов, пожизненно отстранённых от участия в Олимпиадах решениями дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте CAS.
Все решения дисциплинарной комиссии МОК были вынесены на основе данных комиссии Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года в Сочи.
Ранее сообщалось, что CAS начнёт рассмотрение дел отстранённых от Олимпиады российских спортсменов 22 января.
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