СМИ: CAS начнёт рассмотрение дел отстранённых от Олимпиады российских спортсменов 22 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 22 января приступит к рассмотрению дел российских спортсменов, отстранённых от участия в Олимпийских играх.

«Слушания по делам российских спортсменов пройдут с 22 по 27 января, по каждому спортсмену будет вынесено индивидуальное решение. Процедура согласована», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ходом рассмотрения дел.

Иски в CAS подали 43 спортсмена.

Ранее сообщалось, что МОК успеет заявить отстранённых спортсменов на ОИ-2018, если они будут оправданы CAS.