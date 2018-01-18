«Что вы можете нам предложить»: хакеры узнали, какой гонорар получают за свою «работу» информаторы WADA Степановы

Хакеры Fancy Bears предоставили RT переписку между супругами Юлией и Виталием Степановыми и Международным олимпийским комитетом. Информаторы WADA, бежавшие из России в США, просили организацию выделить им гранты, помочь с устройством на работу и повлиять на американские спортивные организации, не желавшие сотрудничать с принимавшей допинг спортсменкой. Новые подробности о жизни беглых осведомителей — в материале RT.

О судьбе информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталия Степановых долгое время ничего не было известно. В октябре 2016 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что проживающие в США супруги попали под патронаж его организации. Легкоатлетка получила грант на продолжение спортивной карьеры, а бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) занял должность, связанную с борьбой с допингом.

Хакеры Fancy Bears обнаружили переписку Степановых с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, в которой они обсуждают своё будущее. Также среди документов есть письмо Виталия Степанова, в котором он раскритиковал существующую программу защиты осведомителей WADA.

В начале сентября 2016 года Степановы пожаловались гендиректору МОК на то, что во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро о них забыли. Супруги напомнили, что Томас Бах публично обещал оказать им поддержку и выделить средства на возобновление спортивной карьеры Юлии. Виталию МОК обещал оказать помощь в трудоустройстве. Бывший сотрудник РУСАДА сказал, что у него не хватает образования для этого, и он рассчитывает при содействии МОК поступить в университет, чтобы в дальнейшем приносить пользу олимпийскому движению.

«Есть ли шанс, что я тоже могу получить грант от МОК? Я абсолютно уверен, что могу стать отличным сотрудником в будущем. Я уже показал, что я настроен решительно, разделяю олимпийские ценности и неподкупен. Разве не эти качества требуются МОК?» — задаётся вопросом Степанов.

Степановы пишут, что приглашение на Олимпиаду в Рио, которым они не воспользовались, никак бы не помогло им. Они сообщили, что больше не смогут быть осведомителями, и им надо двигаться дальше по карьерной лестнице.

В ответ де Кеппер написал, что будет рад обсудить все накопившиеся вопросы и организовать поддержку со стороны МОК. Он предложил лично встретиться и всё обсудить, и для этого пригласил супругов в Лозанну за свой счёт. Степановы ответили, что не могут покинуть США из-за своего неопределённого юридического статуса, предложив либо пообщаться по Skype, либо через своего доверенного лица Патрика Мадьяра.

При этом де Кеппер сам собирался в сентябре в США, и 18-го числа они встретились в Нью-Йорке. Спустя девять дней гендиректор МОК вновь прислал Степановым письмо. Он сообщил, что Виталию Степанову предложат работу консультантом при создании нового независимого антидопингового ведомства. МОК готов предложить контракт до конца 2018 года, непосредственным начальником Степанова будет глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Что касается Юлии, то МОК подтвердил готовность выделять ей средства на организацию тренировочного процесса. Де Кеппер предложил выплачивать $2500 в месяц, тоже до конца 2018 года. Зарплата Виталия составила бы $5000. МОК отправил им заявки, которые необходимо было заполнить, чтобы всё уладить.

На этом разговор не закончился. Степановых смутил ряд моментов, которые они хотели бы прояснить. Они просили узнать, будет ли выделенный Юлии грант продлён до Олимпийских игр 2020 года, на которых она, судя по всему, собирается выступить.

Также Степановых не устроили критерии предоставления стипендии. В них сказано, что деньги не выделяются спортсменам, уличённым в употреблении допинга, а договор должны подписать национальные спортивные федерации и национальный олимпийский комитет.

Как известно, Степанова в прошлом сама употребляла стероиды и отбыла дисквалификацию, а сотрудничать с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) и Олимпийским комитетом России она не намерена.

© Fancy Bears

Также супруги попросили МОК оказать им ещё несколько услуг, в частности устроить Виталия в американский университет, чтобы он совмещал работу с учёбой (по контракту с МОК, он должен был работать всего пять дней в месяц, а остальное время уделять образованию).

По поводу Юлии супруги жалуются, что из-за её допингового прошлого американские тренеры и университеты сторонятся её, но она хочет участвовать в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта и просит МОК содействовать в этом.

Ответов на все эти вопросы де Кеппер не оставил. Он перенаправил их своим помощникам, и на этом обнаруженная Fancy Bears переписка прекращается.

В конце октября 2016 года Виталий Степанов написал новое письмо Ричарду Баджетту. Бывший сотрудник РУСАДА выразил недовольство тем, как выглядит программа по защите осведомителей, принятая WADA. Его не устроили несколько пунктов, которые он довольно эмоционально прокомментировал.

Сначала Степанов заметил, что WADA обещает не наказывать своих осведомителей. Однако он напоминает, что его супруга не могла выступать на соревнованиях с ноября 2015 года по июнь 2016, а также ей было запрещено участвовать в Олимпиаде в Рио. Степанова не смутило, что это всё было следствием отстранения ВФЛА, к которому он и его жена сами же приложили руку.

Степанову не понравился пункт, в котором WADA советует информаторам тщательно обдумать свои дальнейшие действия и принять на себя всю ответственность за них. В этом же пункте сказано, что обращаться в WADA необходимо на английском или французском языках.

© Fancy Bears

«Когда я читаю это, мне кажется, что вы говорите: «Нам на самом деле не нужна ваша информация, так как из-за неё всё станет для нас только сложнее. Если вы нам напишите, то мы усложним вам жизнь». А что же делать таким осведомителям как Юлия, которые не говорят по-английски и по-французски?» — пишет Степанов.

Некоторые пункты программы он просит полностью вычеркнуть.

«Просто неприемлемо слышать, что WADA не может предоставлять физическую защиту информатору и его семье. Вы должны оказать поддержку, привлекая в том числе правоохранительные органы. Также уберите пункт, где вы просите осведомителей воздержаться от дальнейших действий, если от этого может возникнуть угроза жизни. Вы снова фактически говорите, что вам и не нужна никакая информация», — отмечает Степанов.

Однако комментарии бывшего сотрудника WADA не были услышаны. Он передал их 31 октября, а программа защиты свидетелей в финальной редакции была принята 25-го числа и опубликована на официальном сайте WADA. Те пункты, которые вызвали самую острую критику со стороны Степанова, в ней сохранены.

Помимо переписки супругов Степановых с МОК хакеры Fancy Bears предоставили RT ряд документов, в которых содержались ранее неизвестные подробности процесса допинг-контроля во время летних Олимпийских игр 2016 года. Из них стало понятно, что сотрудники Международного олимпийского комитета во внутренней переписке признают, что бутылочки для проб компании Berlinger часто ломались, члены сборной Австралии использовали адреналин во время соревнований, а сертификаты на терапевтический приём запрещённых препаратов нескольких спортсменов были потеряны и не внесены в систему ADAMS.