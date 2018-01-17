МОК за свой счёт приглашал информаторов WADA Степановых приехать в Швейцарию на переговоры

Международный олимпийский комитет (МОК) был готов покрыть расходы, связанные с прибытием информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталия Степановых на переговоры в Лозанну.

Об этом стало известно из переписки россиян с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую прислала RT хакерская группировка Fancy Bears.

Де Кеппер приглашал супругов Степановых приехать в Лозанну из США, чтобы обсудить их дальнейшее сотрудничество. Гендиректор МОК обещал покрыть расходы за счёт своей организации.

Однако Степановы отказались от перелёта из-за своего неопределённого юридического статуса в США. Они встретились с де Кеппером 18 сентября 2016 года в Нью-Йорке.

Ранее стал известен размер гранта, который Юлия Степанова получает от МОК.