МОК за свой счёт приглашал информаторов WADA Степановых приехать в Швейцарию на переговоры
Международный олимпийский комитет (МОК) был готов покрыть расходы, связанные с прибытием информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталия Степановых на переговоры в Лозанну.
Об этом стало известно из переписки россиян с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую прислала RT хакерская группировка Fancy Bears.
Де Кеппер приглашал супругов Степановых приехать в Лозанну из США, чтобы обсудить их дальнейшее сотрудничество. Гендиректор МОК обещал покрыть расходы за счёт своей организации.
Однако Степановы отказались от перелёта из-за своего неопределённого юридического статуса в США. Они встретились с де Кеппером 18 сентября 2016 года в Нью-Йорке.
Ранее стал известен размер гранта, который Юлия Степанова получает от МОК.
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