«Не получено никаких доказательств»: в СК не нашли подтверждений слов Родченкова о подмене допинг-проб на ОИ-2014 в Сочи

Следственный комитет России выступил с заявлением по делу Григория Родченкова и призвал к сотрудничеству международные организации. Правоохранительные органы не нашли никаких доказательств слов бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории о подмене проб во время Олимпийских игр в Сочи. Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что информация следствия может помочь отстранённым МОК российским атлетам, которых в ближайшее время ожидают заседания в Спортивном арбитражном суде. О новых свидетельствах невиновности членов национальной сборной — в материале RT.

«Международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании»

Новая информация по делу Родченкова от Следственного комитета была опубликована незадолго до заседаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам отстранённых МОК российских спортсменов, которые якобы были участниками допинг-программы во время Олимпийских игр в Сочи. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и сам выступит в суде, хотя и без видеосвязи.

Однако на родине представленную Родченковым информацию официально опровергли после ряда оперативно-следственных мероприятий. В СК заявили, что опросили более 700 человек, среди которых спортсмены, врачи, тренеры, работавшие с российскими атлетами во время Игр в Сочи, и не получили подтверждения информации об употреблении отечественными спортсменами допинга, в частности упомянутого Родченковым коктейля «Дюшес».

«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014-м, предупреждённые об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — говорится в заявлении СК.

Следствие опровергло слова Родченкова о том, что взятые у российских спортсменов допинг-пробы якобы хранились в сочинской лаборатории весь день, после чего ночью происходила подмена анализов на заранее собранные «чистые». Было установлено, что все пробы передавались на регистрацию в срок от 30 минут до двух часов после забора биоматериала и просто не оставались в здании на ночь.

«Так, получены протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, которые комиссией Дениса Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил», — объясняется в документе.

Наконец, в СК в очередной раз призвали к сотрудничеству крупные международные спортивные организации и посетовали, что пока те не стремятся наладить контакт с российским следствием.

«Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, общественными международными организациями, в том числе с WADA, МОК и ФИФА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Однако по-прежнему иностранные компетентные органы и международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании — международные запросы о допросе Родченкова, Ричарда Макларена и корреспондента Хайо Зеппельта, предоставлении из WADA доказательств виновности России не исполнены», — отметили в СК.

Три уголовных дела и «страшилки» от адвоката

В конце ноября Следственный комитет обнародовал новые данные в деле Родченкова. Было установлено, что он имел удалённый доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял, и незаконно вносил в неё изменения. При этом отмечалось, что химик самостоятельно изготовливал запрещённые препараты и распространял их среди спортсменов, а положительные допинг-пробы уничтожал. Также был проведён следственный эксперимент, в ходе которого баночку для анализов, используемую во время Олимпийских игр в Сочи, попытались вскрыть. Сделать это без «нарушения целостности» ёмкости так и не удалось.

«Было установлено, что Родченков самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии установленные как допинг, а уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации некой допинговой программы, тем самым сокрыл результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре», — рассказали в Следственном комитете.

Также по теме «Воспрепятствовал расследованию»: СК возбудил новое уголовное дело в отношении информатора WADA Родченкова Следственный комитет России сообщил, что в отношении информатора WADA Григория Родченкова возбуждено ещё одно уголовное дело. Бывшего...

Ранее в СК заявили о намерении добиваться экстрадиции Родченкова из США.

«В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США», — говорится в заявлении ведомства.

В ответ адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиенту на родине грозит смертельная опасность. Попутно юрист обвинил МОК в отсутствии желания помогать информатору WADA.

«Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и вербовке Григория, они за закрытыми дверями лоббируют его экстрадицию в Россию. Если им это удастся, то доктора ждут пытки и смерть», — предупредил Уолден.

В России слова адвоката встретили с недоумением. Вице-премьер Виталий Мутко нашёл их смешными.

«Пытки? Смерть? Что здесь вообще можно комментировать? С такими вопросами пусть все желающие идут в Следственный комитет РФ. Это уже просто смешно. Пусть они возьмут статистику: два года Родченкова нет — и проблем в стране у нас нет. Почему? Да потому что некому манипулировать. Человек такое тут разворачивал... Следственный комитет сейчас активно работает в этом направлении», — заявил Мутко в интервью RT.

В России на Родченкова заведено несколько уголовных дел, в частности о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб. А в декабре текущего года прокуратура добавила к ним ещё одно, возобновив дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Изначально оно было возбуждено в 2011-м против его сестры, которую подозревали в торговле анаболическими стероидами. В доме у самого Родченкова тогда прошли обыски, после чего он, по его собственным словам, пытался свести счёты с жизнью. В 2015-м дело было остановлено ФСКН.

«В Следственном комитете сделали правильные выводы»

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила RT, что надеется на сотрудничество Следственного комитета с международными спортивными организациями.

«В СК абсолютно верно подметили, что готовы сотрудничать в том числе с комиссиями, которые под эгидой WADA занимались расследованием якобы существовавшей в России допинг-программы. Если это желание останется односторонним, информация от следствия пойдёт в никуда. Но если международные спортивные организации пойдут на контакт с российской стороной, то им придётся фактически признать собственную неправоту и оправдать наказанных ими спортсменов. Расписываться в собственной некомпетентности там вряд ли горят желанием», — объяснила Журова.

Депутат призналась, что сама общалась с людьми, работавшими на Олимпийских играх в Сочи, и те опровергли информацию, представленную Родченковым.

Также по теме Уничтожение допинг-проб и фальсификация: Следственный комитет России обнародовал новые материалы по делу Родченкова Уже после отъезда в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков имел удалённый доступ к базе ведомства....

«В частном порядке я сама спрашивала у российских комиссаров, которые работали на Олимпиаде, были ли они свидетелями каких-то махинаций с пробами. Все утверждали в один голос, что ничего подозрительного не замечали. Они говорили, что даже и представить не могли, как можно было в Сочи нарушить антидопинговые правила. Так что в СК сделали правильные выводы. Родченков заявил, например, что пробы хранились в лаборатории всю ночь, но это невозможно. Там стремились проверить все анализы максимально быстро, ведь даже медаль спортсмену нельзя вручить, пока не проверена его проба. В МОК ведь не хотят скандалов с возвратом медалей», — отметила Журова.

По её словам, новые данные следствия могут помочь отстранённым МОК российским спортсменам на грядущих заседаниях CAS.

«Адвокаты, которые будут их защищать, обязательно извлекут из этого пользу. Возможно, эта информация действительно способна оказать воздействие на CAS, если там, конечно, примут её во внимание. Но нужно понимать, что Следственный комитет — это официальный орган страны, а комиссия WADA по делам допинга в России даже ни разу не приезжала к нам, чтобы разобраться в происходящем», — добавила Журова.