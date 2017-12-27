Адвокат Родченкова рассказал, что ждёт его клиента в России

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Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, рассказал, какая опасность подстерегает его клиента в России.

«Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадицию Родченкова в Россию. Если им это удастся, то Родченкова ждут пытки и смерть», — цитирует Уолдена Inside The Games.

Адвокат также заметил, что российская сторона усилила контрмеры в отношении Родченкова.

Ранее Уолден заявил, что его клиенту известно и о других государственных допинговых программах.

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