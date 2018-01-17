СК собрал доказательства, опровергающие информацию о подмене допинг-проб россиян в Сочи

СК России имеет дополнительные доказательства, которые опровергают заявления бывшего руководителя антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о подмене проб атлетов на Олимпийских играх в Сочи.

«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, предупреждённые об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, из полученных протоколов препровождения допинг-проб в Сочи следует, что они поступали в лабораторию в дневное время и в течение двух часов передавались на исследование.

Данный факт опровергает показания Родченкова о том, что пробы российских спортсменов якобы заменялись на чистые ночью.

Ранее стала известна дата слушания по делам отстранённых от ОИ российских конькобежцев.