СК собрал доказательства, опровергающие информацию о подмене допинг-проб россиян в Сочи
«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, предупреждённые об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По её словам, из полученных протоколов препровождения допинг-проб в Сочи следует, что они поступали в лабораторию в дневное время и в течение двух часов передавались на исследование.
Данный факт опровергает показания Родченкова о том, что пробы российских спортсменов якобы заменялись на чистые ночью.
Ранее стала известна дата слушания по делам отстранённых от ОИ российских конькобежцев.