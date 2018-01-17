Стала известна дата слушания по делам отстранённых от ОИ российских конькобежцев

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал дату слушания по делам отстранённых от Олимпийских игр российских конькобежцев в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Слушания состоятся 22 января в Женеве», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».

Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Александр Румянцев и Артём Кузнецов были пожизненно дисквалифицированы комиссией Международного олимпийского комитета.

Ранее cтали известны даты рассмотрения исков российских скелетонистов и бобслеистов в CAS.

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