Стала известна дата слушания по делам отстранённых от ОИ российских конькобежцев
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал дату слушания по делам отстранённых от Олимпийских игр российских конькобежцев в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Слушания состоятся 22 января в Женеве», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».
Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Александр Румянцев и Артём Кузнецов были пожизненно дисквалифицированы комиссией Международного олимпийского комитета.
Ранее cтали известны даты рассмотрения исков российских скелетонистов и бобслеистов в CAS.
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