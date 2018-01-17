Стала известна дата слушания по делам отстранённых от ОИ российских конькобежцев

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал дату слушания по делам отстранённых от Олимпийских игр российских конькобежцев в Спортивном арбитражном суде (CAS).