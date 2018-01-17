Стали известны даты рассмотрения исков российских скелетонистов и бобслеистов в CAS

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции отстранённых от участия в Олимпийских играх бобслеистов и скелетонистов.

«CAS проведёт индивидуальные слушания дел скелетонистов 23 января, бобслеистов — 25—26 января», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Он отметил, что все спортсмены уже поставлены в известность о датах слушаний в Лозанне.

«Будут заслушаны апелляции не только действующих спортсменов, но и тех, кто сейчас не связан со спортом», — добавил Зубков.

Ранее сообщалось, что индивидуальные слушания саночников Ивановой и Демченко пройдут 24 января.