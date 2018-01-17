Индивидуальные слушания саночников Ивановой и Демченко пройдут 24 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела отстранённых от Олимпийских игр саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко 24 января.

Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам участвовать в Олимпиадах из-за нарушения антидопинговых правил. 5 января Иванова и Демченко подали иски в CAS.

Ранее сообщалось, что американский юрист будет защищать отстранённых от ОИ саночников Демченко и Иванову в Спортивном арбитражном суде.