Американский юрист будет защищать отстранённых от ОИ саночников Демченко и Иванову в CAS

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт сообщила, что российская сторона привлекла американского адвоката для защиты в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне интересов спортсменов Альберта Демченко и Татьяны Ивановой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ко всем нашим спортсменам был индивидуальный подход, и для защиты саночников мы привлекли американского адвоката. Юрист из США совместно со швейцарскими коллегами будет защищать только Демченко и Иванову», — цитирует Гарт ТАСС.

Глава ФССР выразила надежду, что слушания в CAS пройдут перед чемпионатом Европы в Латвии. ЧЕ по санному спорту в Латвии состоится 27—28 января.

Ранее сообщалось, что российские саночники Демченко и Иванова приедут на слушания в CAS.

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