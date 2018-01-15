Российские саночники Демченко и Иванова приедут на слушания в CAS

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что Альберт Демченко и Татьяна Иванова, пожизненно отстранённые Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх, будут присутствовать на слушаниях своих апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Демченко и Иванова будут принимать непосредственное участие в слушаниях в CAS. Я тоже буду в эти дни в Лозанне. Я не буду участвовать в слушаниях в качестве свидетеля, просто хочу поддержать Альберта и Татьяну», — приводит слова Гарт ТАСС.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что общие слушания по апелляциям спортсменов в CAS на решения МОК начнутся 22 января.