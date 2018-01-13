Адвокат: российская сторона выступает против допроса Родченкова в CAS без видеосвязи

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что российская сторона выступила против допроса бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова по делам пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх отечественных спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) без видеосвязи.

«Российской стороной заявлено возражение, подробное и обоснованное, против именно такого способа допроса Родченкова. Неизвестно, когда будет принято решение. Сейчас арбитры совещаются между собой и думают, чего всё же будет достаточно для них, чтобы убедиться, что это действительно Родченков», — цитирует адвоката «Р-Спорт».

По словам Пацева, никаких правил в кодексе CAS на этот счёт не предусмотрено, и формат допроса Родченкова арбитры будут определять по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что Родченков выступит в качестве свидетеля по делам российских спортсменов в CAS.