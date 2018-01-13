Адвокат: российская сторона выступает против допроса Родченкова в CAS без видеосвязи
«Российской стороной заявлено возражение, подробное и обоснованное, против именно такого способа допроса Родченкова. Неизвестно, когда будет принято решение. Сейчас арбитры совещаются между собой и думают, чего всё же будет достаточно для них, чтобы убедиться, что это действительно Родченков», — цитирует адвоката «Р-Спорт».
По словам Пацева, никаких правил в кодексе CAS на этот счёт не предусмотрено, и формат допроса Родченкова арбитры будут определять по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что Родченков выступит в качестве свидетеля по делам российских спортсменов в CAS.