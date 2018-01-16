«WADA сделало множество ошибок»: экс-глава ОКР Тягачёв о письме бывшего члена исполкома МОК, обнародованном хакерами

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала письмо бывшего главы Международного союза велосипедистов Хейна Вербрюггена президенту МОК Томасу Баху. По его словам, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) используется в политических целях. Он также подчёркивает, что возглавляют ведомство представители англосаксонского мира. Таким образом функционеры из США, Канады и Британии пытаются оказать влияние на мировой спорт. Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв в интервью RT выразил мнение, что обнародованный документ вполне может быть подлинным.

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала письмо, авторство которого приписывается бывшему главе Международного союза велосипедистов (UCI) Хейну Вербрюггену. Его получатель — действующий президент МОК Томас Бах.

Автор письма от 13 октября 2016 года заявляет, что бывший глава WADA Ричард Паунд продолжает оказывать сильнейшее влияние на работу организации после ухода в отставку.

«При всём уважении к президенту Крэйгу Риди, думаю, никто из близких к WADA чиновников не станет оспаривать тот факт, что Ричард Паунд продолжает занимать главенствующую позицию в организации», — говорится в письме.

По словам почётного члена МОК, с момента своего образования WADA использовалось в политических целях, а деятельность его была направлена против МОК и европейских стран.

«Руководство WADA объединилось с небольшой группой, которую составляют англосаксонские (США, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания) и скандинавские Национальные антидопинговые агентства (NADO). Из-за этого некоторые оставались у власти слишком долгое время», — отметил автор.

В качестве доказательства он приводит данные с официального сайта WADA, согласно которым во главе девяти из одиннадцати комитетов организации стоят люди из англосаксонских стран.

«Из 112 членов WADA 56 представляют англосаксонские страны и 10 — скандинавские. Представительство США и Канады достаточно обширное», — отмечается в документе.

Таким образом WADA постепенно стало платформой для критиков МОК, что впоследствии негативно повлияло на борьбу с допингом в мировом спорте.

«Нам необходимо признать, что в МОК боялись критики со стороны WADA в целом и Паунда в частности. Этот страх объясняет, почему экс-глава агентства и его соратники на протяжении 17 лет руководят организацией и не имеют конкурентов», — отмечал автор.

По его словам, Паунд понимал, что МОК его опасается и позволял себе не только открыто поучать, но и оскорблять комитет.

Одним из неправомерных действий WADA Вербрюгген считает призыв отстранить Россию от летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Несмотря на то что WADA проделывает большую работу в сфере противодействия допингу, стоит указать на то, что было сделано неправильно. Например, публичный призыв к МОК в последнюю минуту отстранить Россию от Олимпиады-2016. При этом именно агентство способствовало возникновению этой проблемной ситуации, поскольку его сотрудники не уделили должного внимания информации, которую получили в 2010 году», — указано в письме.

По словам специалиста, несмотря на решение МОК допустить Россию к участию в Играх 2016 года, Паунд в очередной раз раскритиковал олимпийский комитет.«Паунд заявил, что решение МОК простить Россию необходимо искупить», — заявил автор.

В письме также указывается, что эти противоречия якобы заставили Вербрюггена покинуть совет учредителей WADA. Впоследствии из-за его критики в адрес Паунда он столкнулся не только с публичным порицанием со стороны агентства, но и с разбирательствами в суде.

«Совместно с новым главой UCI WADA создало Независимый комитет по реформам в велоспорте (CIRC) с целью формирования обвинений против меня и бывшего руководства союза. Однако в итоге им пришлось признать, что в организации не было случаев коррупции, а также нарушений антидопинговых правил», — говорится в письме.

Отметим, что Хейн Вербрюгген скончался в 2017 году в возрасте 75 лет.

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв считает, что опубликованное хакерами письмо может быть подлинным. При этом он отметил, что для его юридической ценности необходимы доказательства подлинности.

«Это может быть правдой. Не знаю, как эта информация могла не попасть к Баху, который является борцом за чистоту спорта и принимает все необходимые для этого решения. Я хорошо знал Вербрюггена. Он отвечал за велосипедный спорт, вокруг которого в то время развивался допинговый скандал с участием WADA. Если бы он выступил открыто и опубликовал данные документы, это бы вызвало обсуждения и дебаты на самом высоком уровне. Данная информация, к сожалению, не имеет под собой доказательств, которые в подобных вопросах являются необходимыми», — заявил RT Тягачёв.

При этом он выразил мнение, что WADA за последние годы допустило несколько серьёзных ошибок в работе, отметив, что словам почётного члена МОК можно верить.

«За последнее время WADA сделало множество ошибок, на которые указывает Вербрюгген в своём письме. Если человек уровня экс-президента UCI пишет о деятельности организации подобное, значит эти факты являются правдивыми», — сказал экс-глава ОКР.

Также по теме Спортивный обозреватель: Скандал вокруг России отбросил борьбу с допингом на 5-10 лет назад 10 января хакеры из группы Fancy Bears опубликовали новые данные о деятельности антидопинговых служб, а также переписку спортивных...

Тягачёв также не стал подвергать сомнению слова Вербрюггена о Паунде, назвав экс-президента WADA скверным функционером.

«В конце жизненного пути многих недостойных руководителей, таких как Паунд, появляется информация об их неправомерных действиях. В данном случае это исходит от одного из его ближайших соратников, с которым они проработали вместе очень долгое время. Таким образом, человек, который должен бороться за чистоту спорта, был помехой на пути к этому», — отметил почётный президент ОКР.

По его мнению, МОК не станет предпринимать каких-либо действий по данному делу до Олимпиады в Пхёнчхане.

«До Олимпийских игр не стоит ждать реакции со стороны МОК. Однако вся информация в итоге суммируется и обсуждается на заседаниях. Отмечу, что Баху необходимо иметь в комитете людей, которые являются сугубо его сотрудниками, а не членами WADA и других организаций», — добавил Тягачёв.

Ранее Fancy Bears обнародовали очередные данные о деятельности WADA. В них отмечается, что агентство ведёт борьбу против МОК за власть и деньги, а также говорится о связи окружения главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена с Федеральным бюро расследований США.

В WADA прокомментировали эту информацию, назвав её устаревшей.

«Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и её партнеров. Всё, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявили в агентстве.

МОК воздержался от комментариев публикации хакерской группировки, отметив, что они не комментируют возможные утечки.