«Это уже откровенная травля»: Виктора Ана могут не пустить на Олимпийские игры в Пхёнчхане

Шестикратного олимпийского чемпиона и самого титулованного шорт-трекиста в истории — Виктора Ана — могут не допустить на Олимпийские игры на исторической родине в Южной Корее. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на свои источники. В МОК и ОКР эти сведения не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. При этом в Госдуме возможное отстранение спортсмена назвали травлей и выполнением политического заказа против России.

«Добивался побед только за счёт своей силы»

Информация о возможном отстранении Ана от участия в Олимпийских играх стала абсолютно неожиданной для российских болельщиков. Виктор Ан, в отличие от многих других российских спортсменов, по итогам Игр в Сочи не привлекался ни к каким допинговым разбирательствам, на него не падали подозрения в употреблении запрещённых препаратов со стороны Ричарда Макларена и Григория Родченкова. Мало того, главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов уже объявил состав команды на поездку в Южную Корею, и Ан, разумеется, в него попал. Также издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники сообщило, что к Олимпиаде не допущены Денис Айрапетян и олимпийский чемпион Сочи в эстафете Владимир Григорьев, которого в заявке сборной как раз не оказалось.

Спустя буквально пару часов неприятную новость узнал сам Ан. Это произошло на выдаче шорт-трекистам олимпийской экипировки.

«Информацию о его возможном отстранении, которая появилась в СМИ, Виктор узнал во время экипировки. Экипировку на Игры он получил», — сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Сам Ан комментировать появившуюся информацию отказался, зато это сделал Григорьев. Партнёр шестикратного олимпийского чемпиона по национальной команде заверил, что получивший российский паспорт в 2011 году Виктор Ан добивался результата исключительно за счёт упорных тренировок.

«Шорт-трек — самый чистый вид спорта, никто никогда у нас не пытался улучшить результат при помощи каких-то запрещённых препаратов. Витя добивался побед только за счёт своей силы. Я в недоумении от этих новостей. У меня в голове не укладываются такие известия, тем более в контексте допинга. С того момента, как я начал свою карьеру, у меня не было никаких нареканий по поводу соблюдения антидопинговых правил. Мы сдавали все допинг-тесты, и все они были чистыми», — отметил Григорьев.

В международных спортивных организациях информацию о допуске Ана не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

«Для защиты прав вовлечённых лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашений на Олимпиаду», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

В Международном союзе конькобежцев посоветовали обратиться за информацией в ОКР.

«ISU точно не имеет никакой информации о допуске или недопуске Ана к Олимпийским играм. Нужно дождаться официального объявления от Олимпийского комитета России, только они владеют информацией. Может, это просто слухи. Неизвестно, кто их распустил и взбудоражил всю страну», — заявил RT глава технического комитета по конькобежному спорту ISU Александр Кибалко.

Наконец, в ОКР сообщили, что переговоры с МОК по списку российских спортсменов, которые поедут в Пхёнчхан, продолжаются.

«В настоящий момент продолжаются переговоры с делегацией МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро. Обсуждается широкий комплекс вопросов — спортивных, организационных, технических, — которые касаются участия наших спортсменов и официальной делегации в Играх в Пхёнчхане. Итоги переговоров будут подведены позднее, предстоит ещё много работы», — заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

«Намеренно выбивают тех, кто может составить конкуренцию»

В России на информацию о возможном недопуске Ана на Олимпиаду отреагировали и политики, и спортсмены. Так, известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был возмущён возможным недопуском Ана на Игры.

«Не поверите, но я сейчас нахожусь на встрече с министром иностранных дел, и Сергей Викторович от меня услышал эту новость. Он, конечно, возмущён таким решением», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина назвала возможное отстранение Виктора попыткой убрать сильного соперника.

«Это решение ожидаемо, потому что Виктор — прямой конкурент корейских шорт-трекистов. Смешно уже говорить об этом. Всё стало понятно после того фурора, который он произвёл в Сочи. Весь перелом на Играх-2014, если вы помните, начался с шорт-трека», — приводит слова Хоркиной «Спорт-Экспресс».

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев также увидел в возможном отстранении Ана желание нейтрализовать серьёзного конкурента.

«Давно понятно, что МОК выполняет политический заказ против России. А теперь ещё и стало абсолютно очевидно: намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран. Неслучайно практически во всех зимних видах спорта по любым надуманным причинам, а порой и вообще без причин отстранены наши первые номера, чемпионы или претенденты на медали. К огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОК», — заявил Газзаев.

А ещё один депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал произошедшее травлей.

«Это уже откровенная травля. Кого хотят, того и отстраняют. Всё делается для максимального унижения России. Мы должны сделать всё, чтобы поддержать спортсменов. Но дальше они должны сами принимать решения», — отметил он.

«В России в меня поверили»

Ан с шестью золотыми олимпийскими медалями является самым титулованным шорт-трекистом в истории. Три из них Виктор завоевал в составе сборной Южной Кореи на Играх в Турине в 2006-м, а ещё три — в Сочи под российским триколором.

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Решение выступать за Россию спортсмен принял после того, как получил тяжёлую травму колена и не смог квалифицироваться на Олимпийские игры в Ванкувере. В 2011-м Ан переехал в Россию и начал учить язык, а в конце года получил гражданство и поменял имя с Хён Су на Виктор. В 2013-м российский паспорт получила и его супруга У На Ри. Спустя два года у них родилась дочь Джейн Ан.

«Это было трудно, но здесь в меня поверили. И это несмотря на тяжёлую травму! Мне предоставили хорошие условия и великолепную систему для тренировок. Все члены нашей команды отнеслись ко мне настолько доброжелательно, что, видя их отношение, я старался улучшить свои показатели. Год-два мне было тяжело показать свой максимум, но в конце концов я дал результат», — рассказывал Ан в интервью «Известиям».

Олимпийские игры на исторической родине в Южной Корее могут стать для Ана четвёртыми в карьере. Дебютировал он ещё в 2002-м в Солт-Лейк-Сити в 16-летнем возрасте, но медалей завоевать не сумел.