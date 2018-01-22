Глава технического комитета ISU об отстранении Ана: неизвестно, кто распустил этот слух

Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко прокомментировал информацию об отстранении российского шорт-трекиста Виктора Ана от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Международная федерация конькобежного спорта точно не имеет никакой информации о допуске или недопуске Ана к Олимпийским играм. Нужно дождаться официального объявления от Олимпийского комитета России, только они владеют информацией. Может, это просто слухи. Неизвестно, кто их распустил и взбудоражил всю страну», — заявил Кибалко RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018.