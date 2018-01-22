Губерниев: Лавров возмущён отстранением Ана от ОИ-2018

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к участию в Играх 2018 года.

«Не поверите, но я сейчас нахожусь на встрече с министром иностранных дел, и Сергей Викторович от меня услышал эту новость. Он, конечно, возмущён таким решением», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что Ан не допущен к участию в ОИ-2018.