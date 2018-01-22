В МОК не стали комментировать информацию об отстранении Ана от ОИ-2018

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В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к участию в Играх 2018 года.

«Для защиты прав вовлечённых лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашений на Игры», — приводит «Р-Спорт» заявление представителя пресс-службы МОК.

22 января в СМИ появилась информация, что Ан не допущен к участию в ОИ-2018.

Ранее глава технического комитета Международного союза конькобежцев назвал информацию об отстранении Ана слухом.

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