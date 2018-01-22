В МОК не стали комментировать информацию об отстранении Ана от ОИ-2018

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к участию в Играх 2018 года.