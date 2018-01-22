«Хрустальный глобус» во фристайле, победы в коньках и санях: как выступают россияне перед Олимпиадой в Пхёнчхане

Российские конькобежцы выиграли восемь медалей, в том числе две золотые на этапе Кубка мира в Германии. Максим Буров стал обладателем «Хрустального глобуса» по итогам сезона в лыжной акробатике, сноубордистка Алёна Заварзина впервые за год поднялась на пьедестал почёта. Об этих и других успехах российских спортсменов в зимних дисциплинах — в материале RT.

Наградные коньки

Российские конькобежцы набрали отличную форму перед Олимпийскими играми и продемонстрировали её на этапе Кубка мира в Эрфурте. По итогам 12 стартов они завоевали восемь медалей. А в ещё четырех случаях до призового подиума не хватило самой малости.

В первый день победу на 500-метровке одержал Павел Кулижников. Это первый успех в сезоне на дистанции, в которой ему принадлежит мировой рекорд. В этом же виде программы Артём Кузнецов завоевал бронзу. К сожалению, на этом выступление Кулижникова завершились — его стала беспокоить старая травма, и с остальных стартов он снялся.

Привычной победой в гонке на 1500 метров отметился Денис Юсков. В этом сезоне он так и остаётся непобедимым в данной дисциплине. Заодно Юсков размялся на 1000-метровке и занял в ней третье место. В общем зачёте Кубка мира, в котором учитываются результаты всех гонок, россиянин идёт вторым — неплохой результат для любителя всего одной дистанции.

Ещё четыре бронзовые медали завоевали девушки. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина стали третьими в двух забегах на 500 метров, а Екатерина Шихова дважды замыкала первую тройку на дистанции вдвое короче. Нельзя не отметить и её четвёртое место на «полуторке», где от медали её отделили всего 0,06 секунды. На длинных дистанциях россияне тоже были не на последних ролях. Александр Румянцев стал четвёртым в беге на 5000 метров, а Наталья Воронина — пятая на 3000 метров.

Историческая победа во фристайле

Акробат Максим Буров добился невероятного успеха в этом сезоне. 19-летний спортсмен стал обладателем Кубка мира в своей дисциплине. Свой «Хрустальный глобус» он выиграл в Лейк-Плэсиде, где прошёл пятый и шестой этапы по акробатике.

Сначала Буров-младший (его брат Илья тоже является спортсменом) занял девятое место в первый день соревнований, а потом одержал вторую победу за сезон. До него никто из россиян не выигрывал общий зачёт в какой-либо дисциплине вот уже 15 лет. Последним этого успеха добивался Дмитрий Архипов в 2003 году. Теперь у Бурова и у остальных российский акробатов, успешно выступавших на протяжении сезона, осталась одна цель — Олимпийские игры.

Российские девушки обычно тоже успешно выступают в акробатике, но в Лейк-Плэсиде немного снизили планку. Во время розыгрыша первого комплекта наград Алина Гриднева стала шестой, а во втором старте Вероника Корсунова, Александра Орлова и Кристина Спиридонова замкнули первую десятку.

Спринтерские сани

Сезон в санном спорте постепенно подходит к концу. В норвежском Лиллехаммере состоялся предпоследний этап Кубка мира, в программу которого также были включены спринтерские заезды. Как всегда, российские саночники были на ведущих ролях в этих соревнованиях.

В классических заездах Роман Репилов поначалу шёл девятым, но за счёт абсолютно лучшей второй попытки он вышел на второе место. Его напарнику Семёну Павличенко не повезло — он лидировал на протяжении первого спуска, но ошибся на последних метрах, и даже отличный второй заезд не помог добиться хорошего результата. Но в спринте чемпион мира 2015 года отыгрался — Павличенко одержал вторую за сезон победу и выиграл пятую медаль. Теперь он занимает третье место в общем зачёте Кубка мира, а Репилов — четвёртое.

Спринтерские состязания только набирают популярность, но российским саночникам они явно подходят. Виктории Демченко они принесли первую медаль в сезоне — дочь главного тренера сборной Альберта Демченко финишировала второй. Александр Денисьев и Владислав Антонов приехали к четвёртому месту, и для двухместных саней это может считаться удачей.

Двойная бронза летающих лыжниц

Лучшая российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова завоевала первую в сезоне личную награду на этапах Кубка мира. Произошло это в японском Зао, где она в последний раз добивалась такого успеха ровно год назад. Аввакумова заняла третье место в первый день соревнований, уступив всего 2,5 балла серебряном призёру Кьяре Хёльцль из Австрии. Победу предсказуемо одержала норвежка Марен Лундбю. Стоит отметить, что в Японию не приехали сильные немки Катарина Альтхаус и Карина Фогт, которые могли бы составить серьёзную конкуренцию. Аввакумова также стала пятой во втором личном старте и поднялась на такую же строчку в общем зачёте Кубка мира.

Заодно Аввакумова поднялась на пьедестал почёта после командных соревнований. Вместе с Александрой Кустовой, Софьей Тихоновой и Анастасией Баранниковой она выиграла ещё одну бронзу. К сожалению, девушки пока не состязаются командами на Олимпийских играх, иначе бы Россия могла бы уверенно рассчитывать на первую за долгие годы олимпийскую медаль.

Заварзина вновь на подиуме

На различных этапах Кубка мира по сноуборду, проходивших на минувшей неделе, российские спортсмены завоевали одну медаль. Естественно, речь идёт о поворотных дисциплинах. В словенской Рогле были разыграны два комплекта наград в параллельном гигантском слаломе. В первых стартах россиянам не удалось себя проявить, но во второй попытке результаты пошли вверх. Андрей Соболев занял пятое место, а Алёна Заварзина завоевала бронзу — свою первую медаль в этом сезоне.

В последний раз она поднималась на подиум на прошлогоднем чемпионате мира. Заварзина как раз вовремя обрела хорошую форму — до Олимпийских игр осталось ведь совсем мало времени. Слаломисты успеют провести всего один этап в болгарском Банско, после чего отправятся в Южную Корею.

Лыжная классика

Для лыжников, предпочитающих классический ход, был проведён этап Кубка мира в Планице. Костяк российской сборной не принимал в нём участие, в Словению отправились спортсмены, которым необходимо набирать форму перед Олимпийскими играми и доказывать, что они достойны туда поехать.

Медалями никто из россиян не отметился, но некоторые моменты вызвали оптимизм. Глеб Ретивых занял шестое место в спринте, а у девушек Юлия Белорукова стала седьмой. К олимпийским спринтерским гонкам, которые пройдут классическим стилям, они постараются прибавить.

Лучший результат среди россиян в Планице показал Иван Кириллов, ставший пятым в 15-километровой гонке. Это была первая дистанционная гонка на этапе Кубка мира для 21-летнего лыжника, и он сразу же оказался в компании сильнейших спортсменов планеты. Шестым финишировал Станислав Волженцев, а ещё два россиянина оказались в десятке сильнейших.

Бобслейное расстройство

Розыгрыш Кубка мира в бобслее и скелетоне подошёл к концу. Последний этап в Кёнигзее, как и предыдущий в Санкт-Морице, не принёс сборной России почти ничего хорошего. Можно отметить разве что четвёртое место Никиты Трегубова, которое обеспечило ему пятую позицию по итогам сезона. Елена Никитина стала в общем зачёте четвёртой, но на соревнованиях в Германии показала только 14-й результат.

Бобслеистам нельзя похвастаться даже этим. Лучшая из россиянок Надежда Сергеева заняла восьмое место в рейтинге Кубка мира, Александр Касьянов завершил сезон десятым среди двоек и девятым среди четвёрок.