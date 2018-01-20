Бронзовый финиш: Шипулин стал третьим в мужской гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце
- Антон Шипулин
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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20 января 2018
Хорошая гонка сегодня была. Надеемся, и завтрашние масс-старты будут не хуже. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию мужского пасьюта в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце.
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Порадуемся тому, что все россияне попали в очковую зону. Логинов — 32-й, Елисеев — 33-й, Гараничев — 39-й.
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Бабиков финишировал 14-м, Цветков — 20-м.
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Шипулин благодаря бронзе вплотную подбирается к Якову Факу, который идёт третьим в мировом рейтинге. Между россиянином и словенцем осталось всего десять очков.
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Бё финиширует на первом месте и сокращает отставание от Фуркада в общем зачёте Кубка мира. Француз может гордиться очередным попаданием на подиум.
What a fantastic race by Johannes Bø #ANT18#biathlonpic.twitter.com/SPBrs0WQrG— Valera Patotski (@ValeraPatotski) 20 января 2018 г.
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Бабиков и Цветков на попадание в первую десятку не претендуют.
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Зато сборная России сегодня точно с медалью! Пайффер проигрывает Шипулину 37 секунд.
It's a podium performance for @russianbiathlon Shipulin! He'll be bronze in this #ANT18 pursuit pic.twitter.com/QjtSZ5k52h— IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2018 г.
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Шипулин тоже закрыл все мишени, но проигрывает теперь 21 секунду французу. Отыграть столько на одном круге будет нереально.
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Фуркад не отдаёт второе место. Он вновь чист.
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Все биатлонисты ещё только бегут к огневому рубежу, а Бё уже покинул его, так ни разу и не промахнувшись. Норвежец делает золотой дубль в Антхольце.
Phenomenal 20/20 and it will be a second win for @7ohannesbo in #ANT18pic.twitter.com/52iODt9YJJ— IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2018 г.
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