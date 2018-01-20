Бронзовый финиш: Шипулин стал третьим в мужской гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце

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Владимир Зайвый
В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Россиянин Антон Шипулин финишировал третьим, проиграв только норвежцу Йоханнесу Бё и французу Мартену Фуркаду. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию забега.
мужчину бегут гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце
  • Антон Шипулин
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
Автообновление

  • 20 января 2018

    Хорошая гонка сегодня была. Надеемся, и завтрашние масс-старты будут не хуже. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию мужского пасьюта в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце.

  • Порадуемся тому, что все россияне попали в очковую зону. Логинов — 32-й, Елисеев — 33-й, Гараничев — 39-й.

  • Бабиков финишировал 14-м, Цветков — 20-м.

  • Шипулин благодаря бронзе вплотную подбирается к Якову Факу, который идёт третьим в мировом рейтинге. Между россиянином и словенцем осталось всего десять очков.

  • Бё финиширует на первом месте и сокращает отставание от Фуркада в общем зачёте Кубка мира. Француз может гордиться очередным попаданием на подиум.

  • Бабиков и Цветков на попадание в первую десятку не претендуют.

  • Зато сборная России сегодня точно с медалью! Пайффер проигрывает Шипулину 37 секунд. 

  • Шипулин тоже закрыл все мишени, но проигрывает теперь 21 секунду французу. Отыграть столько на одном круге будет нереально.

  • Фуркад не отдаёт второе место. Он вновь чист.

  • Все биатлонисты ещё только бегут к огневому рубежу, а Бё уже покинул его, так ни разу и не промахнувшись. Норвежец делает золотой дубль в Антхольце.

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