Бронзовый финиш: Шипулин стал третьим в мужской гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце

В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Россиянин Антон Шипулин финишировал третьим, проиграв только норвежцу Йоханнесу Бё и французу Мартену Фуркаду. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию забега.