Бронза россиян в эстафете, отказ норвежцев от Бьорндалена и «знакомство» Бё с Кобзоном: итоги 5-го этапа КМ по биатлону

В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете, француз Мартен Фуркад 15-ю гонку подряд финишировал в первой тройке, а финка Кайса Мякяряйнен захватила лидерство в общем зачёте. Ульяна Кайшева потеряла диоптр на винтовке, Уле-Эйнар Бьорндален остался без Олимпийских игр, а Дмитрий Губерниев рассказал Йоханнесу Бё об Иосифе Кобзоне. О главных событиях соревнований — в материале RT.

Герой турнира

Мартен Фуркад практически после каждого этапа Кубка мира попадает в эту рубрику, и данный турнир не стал исключением. В Рупольдинге француз завоевал золото и два серебра. Наград высшей пробы у Мартена могло быть больше, но в масс-старте он неожиданно допустил два промаха на стойке, чем воспользовался Йоханнес Бё. Фуркад на последнем круге отыграл у норвежца более десяти секунд и вполне мог достать его, будь дистанция длиннее.

В эстафете же лидер общего зачёта КМ, бежавший третий этап, поднял сборную Франции с седьмого места на первое, но и здесь последнее слово осталось за Бё-младшим. На последнем этапе он легко уехал от Антонена Гигонна.

Зато в индивидуальной гонке Мартен продемонстрировал, насколько быстро способен бежать. С одним промахом он более чем на минуту опередил главного оппонента Йоханнеса, который также не закрыл одну мишень. А ведь в начале сезона казалось, что Фуркад по скоростным качествам уступает молодому норвежцу. Выходит, француз просто не форсировал выход на пик формы в олимпийский сезон.

Героиня турнира

У женщин комплект золото-серебро в личных гонках собрала Кайса Мякяряйнен. Финка стала второй в индивидуальной гонке, уступив лишь Доротее Вирер, а в масс-старте в невероятной финишной схватке одолела действующую обладательницу КМ Лауру Дальмайер. А вот лидер общего зачёта Анастасия Кузьмина в Германии выступила крайне неудачно, довольствовавшись 9-м и 23-м местами, причём в масс-старте выступающая под флагом Словакии биатлонистка допустила сразу шесть промахов.

Кайса воспользовалась осечками соперницы и обошла её в общем зачёте. Опытной финке именно в Рупольдинге исполнилось 35 лет, но, кажется время не властно над ней. Она, как и раньше, продолжает сражаться за «Большой хрустальный глобус». Правда и Кузьминой в этом году будет уже 34, но её муж и тренер Даниэль Златков признался, что его подопечная, вероятно, завершит карьеру после Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Также нельзя не отметить белоруску Надежду Скардино. По итогам всего двух гонок она стала обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок. Следующая «биатлонная классика» состоится уже на Играх в Южной Корее. В Рупольдинге Скардино заняла седьмое место, но в Эстерсунде взяла золото. Этих результатов хватило, чтобы опередить в общем зачёте Юлию Джиму. У мужчин же победу поделили Бё-младший и Фуркад, завоевавшие по ходу сезона по золоту и бронзе.

She won't get the 💐today, but there's a crystal globe waiting for Skardino after #RUH18 well done to her!!! pic.twitter.com/IUXiOGXgPS — IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2018 г.

Событие

Для российских болельщиков главным событием этапа, безусловно, стала вторая медаль. Отечественные биатлонисты сумели завоевать бронзу в эстафете. Причём бежала наша четвёрка в «золотом составе»: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин — именно они стали первым на прошлогоднем чемпионате мира в Хохфильцене. В Рупольдинге оказаться на высшей ступени пьедестала почёта не удалось, но и бронза по нынешним меркам стала для россиян отличным результатом.

Правда, этой награды могло и не быть. Бабиков на последнем круге третьего этапа практически остановился и передал эстафету Шипулину пятым с более чем минутным отставанием от лидера. В результате Антону удалось совершить почти невозможное — он сумел не только отбить атаки сильного немца Симона Шемппа, но и обойти опытного итальянца Тьерри Шеналя в споре за подиум.

В женской эстафете россиянки финишировали только седьмыми. Порадовала лишь работа Ульяны Кайшевой на первом этапе. Тренеры попробовали 23-летнюю спортсмену в роли «забойщицы», и она не подвела. Кажется, уверенным выступлением в этой гонке Ульяна обеспечила себе место в команде на Олимпийских играх.

Провал

Индивидуальная гонка сложилась для украинских биатлонисток более чем удачно. Сразу две местные спортсменки попали в первую пятёрку итогового протокола: Юлия Джима стала четвёртой, а Валентина Семеренко — пятой. Да и их соотечественницы выглядели неплохо. Казалось, в эстафете действующие олимпийские чемпионки в этом виде способны побороться по меньшей мере за медали. Однако реальность оказалась не такой приглядной. Украинки допустили на рубежах сразу дюжину промахов и финишировали только одиннадцатыми с более чем двухминутным отставанием от лидеров.

Не задалась эстафета и у белорусских спортсменок. Опять же в индивидуальной гонке сразу три представительницы страны оказались в числе 11 лучших, но в командной гонке квартет занял лишь 13-е место. В данном случае всему виной стала неточная стрельба опытной Надежды Писаревой. Вплоть до шестого огневого рубежа девушки из Белоруссии бежали в группе лидеров и претендовали на медали, но Писарева смазала шесть выстрелов из восьми и заработала три штрафных круга, тем самым поставив крест на надеждах болельщиков.

Промах

Антон Шипулин промахнулся лишь трижды на первой лёжке масс-старта. Россиянин в начале гонки решил рискнуть. Сперва он лидировал вместе с Фуркадом, а затем и вовсе решил оторваться от француза. На стрельбище Антон приехал первым, но явно начал работать не в своём темпе. Как результат — три промаха и отсутствие шансов занять высокое место. Финишировал Антон 15-м. Радует только, что он продемонстрировал достаточно высокую скорость, а в своём любимом Антхольце на следующем этапе КМ способен прибавить ещё.

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Лучший результат россиян показал Антон Шипулин — с четырьмя промахами он финишировал на 15-м месте.



Все результаты: https://t.co/wpNlYTGiEjpic.twitter.com/cO7JgTE9YU — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 14 января 2018 г.

Неудача

Российские биатлонистки в этом сезоне выступают не очень успешно. Они не то что не претендуют на медали, но пока даже ни разу не попали в десятку в личных гонках. А в Рупольдинге подопечным Сергея Коновалова вдобавок ещё и не везло. Началось всё с Кайшевой. В индивидуальной гонке у дебютировавшей в текущем сезоне на Кубке мира спортсменки отвалился диоптр на винтовке. В результате Ульяна допустила сразу шесть промахов и заняла 89-е место.

В эстафете не повезло уже Ирине Услугиной, которая заменила получившую травму Татьяну Акимову. Биатлонистка из Соликамска так волновалась, что на первом огневом рубеже умудрилась выронить патрон. Пришлось использовать дополнительный и тратить драгоценное время. Наконец, у Екатерины Юрловой-Перхт во время масс-старта порвалась дужка на очках.

«До последнего круга ждала свои очки, потому что на трассе был колючий снег, из-под лыж соперниц он вылетал комочками и больно летел в глаза. Без очков плохо было», — сетовала Юрлова-Перхт.

Прорыв

Представительница Канады 29-летняя Розанна Кроуфорд совершила настоящий прорыв, завоевав в Рупольдинге первую медаль КМ в своей карьере. В гонке на 12,5 км она стартовала под 89-м номером, когда все основные претенденты на медали уже финишировали. В результате Кроуфорд прошла на «ноль» все четыре огневых рубежа и сенсационно заняла третье место.

А в масс-старте Розанна вполне могла добавить к своей бронзе ещё одну медаль. С последнего рубежа она уходила первой с преимуществом в 16 секунд над Вероникой Витковой и в 20 — над Дальмайер и Мякяряйнен. К сожалению, соперничать в скорости с фаворитами канадка не смогла. Сначала её прошли немка с финкой, а на финише — и чешка.

Огорчение соревнований

То, что Уле-Эйнар Бьорндален в феврале поедет на свои седьмые Олимпийские игры до недавнего времени казалось неоспоримым фактом. Да, 43-летний легендарный норвежец начал сезон не слишком удачно, но он давно приучил болельщиков к тому, что способен выйти на пик формы к главным стартам. Однако в начале года в тренерском штабе сборной Бьорндалену напомнили, что для поездки в Пхёнчхан он должен выполнить определённые нормативы, которые обязательны для всей команды: от ветерана требовалось один раз попасть в топ-6 личной гонки КМ, либо дважды финишировать в топ-12.

К сожалению, сделать это в Рупольдинге Уле-Эйнару не удалось. Он в неплохом темпе начал личную гонку и прошёл на «ноль» два первых огневых рубежа. Бьорндалена без преувеличения поддерживал весь стадион. Но на второй лёжке норвежец допустил два промаха и в итоге финишировал лишь 42-м. Его олимпийские перспективы стали весьма туманными. А уже на следующий день в этой истории была поставлена точка. Норвежская федерация объявила состав на ОИ, в котором Бьорндалена не оказалось.

Не поедет в Южную Корею и обладательница КМ-2015/16 Габриэла Коукалова. Причиной всему — проблемы со здоровьем, из-за которых именитая чешская биатлонистка пропустила начало сезона.

«Я пыталась сделать всё возможное, чтобы вернуться. К сожалению, не могу тренироваться, как бы я хотела. Я очень разочарована, потому что Олимпиада — главное событие для каждого спортсмена», — приводит слова Коукаловой официальный сайт Союза биатлонистов Чехии.

Цифра

И вновь речь пойдёт о Фуркаде. Завоевав серебро масс-старта, Мартен поднялся на пьедестал по итогам гонки КМ в 15-й раз подряд, учитывая этап в Осло-Хольменколлене в прошлом сезоне. По этому показателю француз давно переписывает собственные рекорды. У ближайших преследователей Бьорндалена и Владимира Драчёва — по 10 подиумов кряду.

Цитата

В канадской федерации биатлона официально заявили, что не отправят свою команду на этап КМ в Тюмени из-за допингового скандала вокруг российского спорта. Вот только местные тренеры это решение не поддержали. Например, наставник мужской команды Маттиас Арена раскритиковал собственную федерацию.

«Действительно, руководство нашей федерации приняло решение не ехать в Тюмень. Я его не разделяю, потому что отвечаю за спорт, а не за политику. Смешивать их не нужно. Но таково было решение руководства Федерации биатлона Канады и наших спортсменов», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Знакомство

Российский комментатор Дмитрий Губерниев после мужского масс-старта заставил посмотреть норвежца Йоханнеса Бё видео, на котором Иосиф Кобзон исполняет песню «Русское поле». 24-летний биатлонист остался в растерянности и не понял, чего на самом деле добивался от него телеведущий.

«Знакомство Йоханнеса Бё с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона! Легче остановить бегущего бизона, чем поющего Кобзона! Йосе из Норвегии нужно ещё многому учиться! Видео — огонь!» — прокомментировал Губерниев видеоролик в Инстаграме.