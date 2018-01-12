Стрельба вслепую: сломавшаяся винтовка лишила российскую биатлонистку шанса выступить на Олимпиаде

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге вынуждена была на втором огневом рубеже стрелять почти вслепую. Виной всему стал сломавшийся диоптр на винтовке спортсменки. В итоге Кайшева финишировала лишь 89-й. После этой неудачи шансов поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане у Ульяны практически не осталось.

«Хочется поскорее забыть эту гонку»

Женскую индивидуальную гонку в Рупольдинге российские биатлонистки вряд ли смогут занести себе в актив. Лидер команды Екатерина Юрлова-Перхт в четверг на старт не вышла. Тренерский штаб сборной предоставил молодой маме отдых в преддверии эстафеты и масс-старта, которые также пройдут в рамках этапа. В её отсутствие остальные отечественные спортсменки за первые в сезоне медали побороться не сумели. Лучшей из наших стала Дарья Виролайнен, занявшая в итоговом протоколе 16-е место. Татьяна Акимова финишировала 21-й, Ирина Услугина — 38-й, Виктория Сливко — 39-й, а Ульяна Кайшева — лишь 89-й.

Однако стреляли отечественные девушки в этот день не так плохо. По одному промаху на четырёх огневых рубежах допустили Виролайнен и Акимова, по два — Сливко и Услугина. И лишь у Кайшевой в данном компоненте возникли серьёзные проблемы. Суммарно она оставила незакрытыми сразу шесть мишеней. Сразу после финиша выяснилась причина такой неудовлетворительной работы на рубежах. Оказывается, во время второй стрельбы на винтовке у Ульяны открутился диоптр. Оставшись фактически без прицела, Кайшева допустила три промаха при том, что на первом рубеже была абсолютно точна.

«Чувствовала себя прекрасно. Нормально отстрелялась, нормально размялась. Бежалось хорошо, но на последнем круге у меня было упадническое настроение, и я не смогла поддержать скорость. Промахи связаны с поломкой винтовки. У меня открутился диоптр. По ходу дистанции мне заменили винтовку. После этого сложно было собраться с мыслями. Хочется поскорее забыть эту гонку», — приводит слова россиянки «Чемпионат».

Успехом российских биатлонисток завершился второй спринт на четвёртом этапе Кубка IBU в Словакии. Ульяна Кайшева одержала вторую подряд победу, опередив на 1,3 секунды Ирину Услугину. (Фото: @biathlonworld) pic.twitter.com/d6JhHkzUew — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 7 января 2018 г.

Перед следующим огневым рубежом тренеры дали Кайшевой запасную винтовку, но она не сумела собраться и допустила ещё два промаха. В результате, как уже говорилось, Ульяна не закрыла шесть мишеней. В биатлонном мире после данного инцидента даже поползли слухи о том, что диоптр открутился у 23-летней девушки не случайно. Якобы кто-то «помог» детали сломаться, но в тренерском штабе сборной эту версию опровергли.

«Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать. Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность», — приводит ТАСС слова старшего тренера женской сборной России Сергея Коновалова.

Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова также подчеркнула, что вина за произошедшее лежит на самой Кайшевой, которой следовало тщательнее проверять своё ружьё перед самым стартом.

«Мы обычно проверяем винтовки перед самой гонкой — после пристрелки. Патроны, обоймы, состояние винтовки, крепёжных ремней... Соответственно, всё это должна была проверить Кайшева, но, похоже, она просто этого не сделала. Причин поломки может быть всего две: либо ты сам не обратил внимание на то, что диоптр неплотно прикручен, либо кто-то другой помог диоптру разболтаться, пока винтовка была без присмотра», — цитирует Ахатову «Р-Спорт».

Ошибка ценой в Олимпиаду

Так или иначе, случившееся стало настоящей спортивной драмой для Кайшевой. Она долго ждала вызова в основную сборную, чтобы получить возможность отобраться на Олимпийские игры, но тренеры не торопились везти спортсменку из Удмуртии на Кубок мира, предпочитая ей конкуренток.

При этом на втором по значимости соревновании планеты Кубке IBU Кайшева демонстрировала прекрасные результаты и выиграла в рамках турнира пять личных гонок. Ульяна до сих пор лидирует в общем зачёте Кубка IBU с серьёзным отрывом. В декабре Коновалов обещал, что спортсменка отправится в основную сборную после Нового года, но на предыдущий этап КМ в Оберхофе Ульяна не попала.

«Здесь не нужно говорить о том, что её отцепили, ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге. Абсолютно никакой политики. Мы за то, чтобы всегда стартовали только лучшие», — цитирует Коновалова ТАСС.

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В итоге Кайшевой действительно позволили стартовать в Рупольдинге, но индивидуалка обернулась для неё сломанным диоптром. При этом Ульяна продемонстрировала наиболее высокую скорость среди подруг по команде, и если бы не промахи, могла бы побороться за попадание в первую десятку.

Теперь рассчитывать на поездку в Пхёнчхан Ульяне будет крайне сложно. Масс-старт по понятным причинам она не побежит, а надеяться на попадание в эстафету спортсменке не приходится. Вряд ли тренерский штаб доверит место в четвёрке спортсменке, пробежавшей на КМ всего одну гонку. С другой стороны, последняя вакансия в эстафете у женской сборной в последнее время провисает.

Если позиции Акимовой, Юрловой-Перхт и Виролайнен кажутся вполне уверенными, то например, включение в четвёрку Сливко в Оберхофе породило большое количество вопросов. Виктория, даже отстреляв точно, уступила лидеру на своём этапе более минуты. Кайшева с её скоростью в эстафете смотрелась бы не хуже, особенно если бы научилась проверять ружьё перед стартом. Что же касается личных гонок, то Ульяна может ещё получить шанс на последнем перед ОИ этапом КМ в Антерсельве. Но хватит ли ей этого для попадания на ОИ?

Ошибки Домрачевой и чужие мишени Круглова

Кайшева далеко не первая российская биатлонистка, которая испытывала необычные проблемы на огневых рубежах. Так, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко на этапе КМ в Норвегии однажды умудрился расстрелять чужие мишени. Такую же ошибку в разные годы допускали Наталья Гусева с Анфисой Резцовой.

«У меня на винтовке есть своеобразные шоры, которые сильно ограничивают обзор. Когда стрелял, то фактически даже установку целиком не видел — только кружки мишеней. И номера своей позиции не видел — ориентировался по наитию», — объяснял свою ошибку Ярошенко в интервью «Спорт-Экспресс».

А именитый норвежец Халвард Ханевольд вовсе был дисквалифицирован за то, что сошёл с коврика, пытаясь поднять со снега упавший патрон. Куда меньше повезло на Олимпийских играх в Ванкувере Николаю Круглову. Перед последним огневым рубежом индивидуалки россиянин претендовал на медаль, но незадолго до стрельбища упал, порвал ремень на винтовке и потерял драгоценные секунды, пока менял оружие. Финишировал Николай только 11-м.

Наконец, белоруска Дарья Домрачева допустила скорее забавную ошибку. На этапе КМ в Оберхофе она по ошибке начала стрелять из положения стоя, придя на лёжку. Спортсменка сразу же была дисквалифицирована. Причём чуть позже она повторяла эту ошибку ещё пару раз.