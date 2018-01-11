Тренер считает поломку винтовки у биатлонистки Кайшевой случайностью
«Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать. Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность», — приводит слова Коновалова ТАСС.
По итогам индивидуальной гонки в Рупольдинге Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов на четырёх огневых рубежах. По ходу дистанции россиянка была вынуждена заменить винтовку в связи с тем, что на оружии разболтался диоптр.
Ранее олимпийская чемпионат Альбина Ахатова высказала мнение, что Кайшева не проверила винтовку перед гонкой.