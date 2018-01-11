Тренер считает поломку винтовки у биатлонистки Кайшевой случайностью

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов высказал мнение о проблемах Ульяны Кайшевой с винтовкой во время индивидуальной гонки на 15 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

«Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать. Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность», — приводит слова Коновалова ТАСС.

По итогам индивидуальной гонки в Рупольдинге Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов на четырёх огневых рубежах. По ходу дистанции россиянка была вынуждена заменить винтовку в связи с тем, что на оружии разболтался диоптр.

Ранее олимпийская чемпионат Альбина Ахатова высказала мнение, что Кайшева не проверила винтовку перед гонкой.