Олимпийская чемпионка Ахатова: похоже, что Кайшева не проверила винтовку перед гонкой

Олимпийская чемпионка по биатлону Альбина Ахатова высказала мнение о проблемах Ульяны Кайшевой с винтовкой во время индивидуальной гонки на 15 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

«Мы обычно проверяем винтовки перед самой гонкой — после пристрелки. Патроны, обоймы, состояние винтовки, крепёжных ремней... Соответственно, всё это должна была проверить Кайшева, но, похоже, она просто этого не сделала. Причин поломки может быть всего две: либо ты сам не обратил внимание на то, что диоптр неплотно прикручен, либо кто-то другой помог диоптру разболтаться, пока винтовка была без присмотра», — приводит слова Ахатовой «Р-спорт».

Она отметила, что возникновение подобной проблемы по ходу гонки маловероятно.

По итогам индивидуальной гонки в Рупольдинге Кайшева заняла 89-е место, допустив шесть промахов на четырёх огневых рубежах. По ходу дистанции россиянка была вынуждена заменить винтовку в связи с тем, что на оружии разболтался диоптр.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев и Юрий Шопин покинули расположение сборной России в Рупольдинге.