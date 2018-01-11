Биатлонисты Елисеев и Шопин покинули расположение сборной России в Рупольдинге

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Россияне Матвей Елисеев и Юрий Шопин покинули расположение национальной команды в немецком Рупольдинге, в котором проходят соревнования пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что это запланированные изменения в составе команды, их заменят Антон Бабиков и Максим Цветков, прибытие которых ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Пётр Пащенко занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.

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