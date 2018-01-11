Россиянин Пащенко стал вторым на этапе Кубка IBU

Россиянин Пётр Пащенко финишировал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Турнир проходит в немецком Арбере.

На дистанции 20 км Пащенко отстал от победителя, француза Жан-Гийома Беатрикса, на 32,8 секунды.

Третьим стал представитель Белоруссии Владимир Чепелин.

Этап Кубка IBU в Арбере завершится 13 января.

Ранее биатлонист Гараничев заявил, что нельзя выходить на гонку с плохим самочувствием и бежать её так, как будто вышел на каторгу.