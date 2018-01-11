Россиянин Пащенко стал вторым на этапе Кубка IBU
Россиянин Пётр Пащенко финишировал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Турнир проходит в немецком Арбере.
На дистанции 20 км Пащенко отстал от победителя, француза Жан-Гийома Беатрикса, на 32,8 секунды.
Третьим стал представитель Белоруссии Владимир Чепелин.
Этап Кубка IBU в Арбере завершится 13 января.
Ранее биатлонист Гараничев заявил, что нельзя выходить на гонку с плохим самочувствием и бежать её так, как будто вышел на каторгу.
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