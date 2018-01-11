Биатлонист Гараничев: нельзя выходить на гонку с плохим самочувствием и бежать её так, как будто вышел на каторгу

Российский биатлонист Евгений Гараничев, занимающий 38-е место в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2017/2018, рассказал о своей готовности к официальным стартам.

«Смотрю ли я позитивно на своё состояние? Конечно. Как можно смотреть на него плохо, чтобы гнобить самого себя, выходить на гонку с плохим самочувствием и бежать её, как будто вышел на каторгу?» — цитирует россиянина «Чемпионат».

По словам Гараничева, накануне этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге он провёл продуктивный сбор с личным тренером Максимом Кугаевским в австрийском Обертиллиахе.

«Погода была великолепная: снег и солнце. Два дня было прохладно, а потом температура была около нуля. Каждый день трассу готовят, рубеж красят после стрельбы. Там каталось очень много туристов, но хорошо, что на рубеж их не пускали. С нами были украинские парни, Арнд Пайффер тренировался. Было нескучно», — добавил он.

Ранее Гараничев рассказал, что не планирует завершать профессиональную карьеру после зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.