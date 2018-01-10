Российский биатлонист Гараничев не намерен завершать карьеру после Олимпиады-2018

Российский биатлонист Евгений Гараничев, занимающий 38-е место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2017/18, рассказал, что примет решение относительно продолжения профессиональной карьеры по окончании зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Буду отталкиваться от того, какое у меня будет здоровье. Если я смогу бегать дальше, выйти на тот уровень, который позволит мне бороться, то почему нет? Всё будет зависеть от результата и от сил», — цитирует 29-летнего спортсмена ТАСС.

По словам Гараничева, результаты, которые он показывает в текущем сезоне, не позволяют рассчитывать на успешное выступление на Олимпиаде-2018.

«Но есть ещё время, я верю, что тренеры что-нибудь придумают, помогут нам разобраться и мы выйдем на ту скорость, которая позволит нам конкурировать с остальными спортсменами», — добавил он.

Ранее сообщалось, что прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018.