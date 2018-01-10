Норвежский биатлонист Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду-2018

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Прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не смог выполнить критерии отбора в национальную сборную своей страны для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, являвшейся заключительным отборочным стартом на Олимпиаду-2018, Бьорндален финишировал 42-м. Для попадания на Игры ему необходимо было войти в тройку призёров.

Таким образом, принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане 44-летний биатлонист сможет только в случае травмы кого-то из представителей основного состава норвежской сборной — братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, Эмиля Эгле Свендсена, Ларса Биркеланда, Хенрика Л'Абе Лунда или Эрленда Бьонтегорда. Возможности выступления Бьорндалена на Играх в исключительном порядке тренерский штаб команды в настоящее время не рассматривает.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не выступит в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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