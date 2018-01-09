Бьорндален не выступит за сборную Норвегии в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эстафету 4×7,5 км, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Как сообщает NRK, в заявку команды попали Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге с 10 по 14 января. Эстафетная гонка состоится 12 января.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на индивидуальные гонки на этапе КМ в Рупольдинге.

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