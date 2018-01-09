Стал известен состав сборной России по биатлону на индивидуальные гонки на этапе КМ в Рупольдинге

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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами мужской и женской команд на индивидуальные гонки, которые пройдут в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в мужской гонке на 20 км Россию будут представлять Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

В состав женской команды на 15-километровую гонку вошли Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

Мужская гонка состоится 10 января. Женщины будут соревноваться на следующий день, 11 января.

Ранее сообщалось, что Бабиков и Цветков пропустят личные гонки этапа КМ в Рупольдинге.

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