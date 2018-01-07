Биатлонисты Бабиков и Цветков пропустят личные гонки этапа КМ в Рупольдинге

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Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил, что вместе с Максимом Цветковым пропустит личные гонки пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

«Сейчас мы с Цветковым поедем в горы и пропустим все личные гонки в Рупольдинге. Возможно, спустимся к эстафете, если в этом будет необходимость. Всё ещё будет корректироваться тренерами. Это было запланировано заранее», — цитирует Бабикова «Чемпионат».

Биатлонист заявил, что невозможно набирать форму только на соревнованиях. По его мнению, подготовка в горах пойдёт на пользу.

«Перед Антхольцем это пошло бы на пользу для дальнейшей подготовки. Пора сдвинуть свой организм с мёртвой точки», — сказал Бабиков.

Ранее Бабиков в составе российской сборной занял четвёртое место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе.

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