Мужская сборная Швеции выиграла эстафету КМ по биатлону в Оберхофе, Россия — четвёртая
Шведская команда в составе Мартина Понсилуомы, Йеспера Нелина, Себастиана Самуэльссона, Фредрика Линдстрёма финишировала первой с итоговым результатом 1 час 19 минут 44,1 секунды.
Второй стала сборная Италии (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь) с отставанием в 1 минуту 10,8 секунды. Тройку призёров замкнули норвежцы Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бё (+2:04.6).
Российские биатлонисты Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин пришли к финишу четвёртыми (+2:32.1)
Ранее женская сборная России стала четвёртой в эстафетной гонке КМ по биатлону в Оберхофе.