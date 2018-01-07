Мужская сборная Швеции выиграла эстафету КМ по биатлону в Оберхофе, Россия — четвёртая

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Мужская сборная Швеции стала первой в эстафетной гонке этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Шведская команда в составе Мартина Понсилуомы, Йеспера Нелина, Себастиана Самуэльссона, Фредрика Линдстрёма финишировала первой с итоговым результатом 1 час 19 минут 44,1 секунды.

Второй стала сборная Италии (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь) с отставанием в 1 минуту 10,8 секунды. Тройку призёров замкнули норвежцы Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бё (+2:04.6).

Российские биатлонисты Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин пришли к финишу четвёртыми (+2:32.1)

Ранее женская сборная России стала четвёртой в эстафетной гонке КМ по биатлону в Оберхофе.

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