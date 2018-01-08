Биатлонисты Кайшева и Шопин вошли в состав сборной России на этап КМ в Рупольдинге

Определён состав сборной России, который будет выступать на Кубке мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает сайт Союза биатлонистов России. Мужскую сборную России представят Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин. За женскую команду заявлены Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина. Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге пройдёт с 10 по 14 января. Ранее сообщалось, что Бабиков и Цветков пропустят личные гонки этапа КМ в Рупольдинге.