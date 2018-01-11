Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге, Виролайнен — 16-я

Итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуального гонке на 15 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком Рупольдинге.

Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 29 секунд. Второй финишировала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Тройку призёров замкнула канадка Розанна Кроуфорд. Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, завершившая гонку на 16-м месте. Татьяна Акимова финишировала 21-й, Ирина Услугина — 38-й, Виктория Сливко — 39-й, а Ульяна Кайшева — 82-й. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что Пётр Пащенко занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.