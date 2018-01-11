Без лидера, но с надеждой: в Рупольдинге проходит женская индивидуальная гонка в рамках этапа КМ по биатлону
- Татьяна Акимова
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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11 января 2018
Тем временем Вирер выбила второй ноль на первой стойке и будет лидировать на выходе с рубежа, на 12,1 секунды опережая Варвинец.
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Украинка Джима выбила третий ноль в стрельбе! Варвинец на второй лёжке однажды всё-таки промахнулась.
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Виролайнен точна на третьем огневом рубеже! Молодец!
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Франциска Хильдебранд точно отработала на первом огневом рубеже и идёт второй, уступая 4,9 секунды лидеру.
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Зато Акимова точна на стойке! В отличие от Домрачевой, которая допустила один промах.
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Как дела у россиянок? Акимова на подходе ко второму рубежу уступает Домрачевой уже 18 секунд. А было после первой стойки только восемь...
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Мякяряйнен исправилась за промах на лёжке и точно отработала на первой стойке. Между тем Дальмайер возглавила гонку на выходе с первого рубежа! На целых семь секунд немка улучшила время Вирер! Домрачеву оттеснили на третью строчку.
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А у Кузьминой серьёзные проблемы! Два промаха она допустила двумя первыми выстрелами! Предпоследней идёт Анастасия на выходе с рубежа.
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Точно сработала на первом рубеже итальянка Доротея Вирер и улучшила на 1,8 секунды время Домрачевой!
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Виролайнен, увы, допустила промах на первой стойке. А вот Варвинец выбила второй ноль! Ещё одна представительница Украины, Юлия Джима, также после двух рубежей идёт без промахов, но уступает коллеге по сборной более 16 секунд.