Без лидера, но с надеждой: в Рупольдинге проходит женская индивидуальная гонка в рамках этапа КМ по биатлону

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Борислав Головин
В немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская индивидуальная гонка. Она пройдёт без лидера команды Екатерины Юрловой-Перхт. Девушка отдыхает в преддверии эстафеты и масс-старта. В гонке примут участие Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Германии.
В Рупольдинге проходит женская индивидуальная гонка в рамках этапа КМ по биатлону
  • Татьяна Акимова
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 11 января 2018

    Тем временем Вирер выбила второй ноль на первой стойке и будет лидировать на выходе с рубежа, на 12,1 секунды опережая Варвинец. 

  • Украинка Джима выбила третий ноль в стрельбе! Варвинец на второй лёжке однажды всё-таки промахнулась.

  • Виролайнен точна на третьем огневом рубеже! Молодец! 

  • Франциска Хильдебранд точно отработала на первом огневом рубеже и идёт второй, уступая 4,9 секунды лидеру. 

  • Зато Акимова точна на стойке! В отличие от Домрачевой, которая допустила один промах.

  • Как дела у россиянок? Акимова на подходе ко второму рубежу уступает Домрачевой уже 18 секунд. А было после первой стойки только восемь...

  • Мякяряйнен исправилась за промах на лёжке и точно отработала на первой стойке. Между тем Дальмайер возглавила гонку на выходе с первого рубежа! На целых семь секунд немка улучшила время Вирер! Домрачеву оттеснили на третью строчку.

  • А у Кузьминой серьёзные проблемы! Два промаха она допустила двумя первыми выстрелами! Предпоследней идёт Анастасия на выходе с рубежа.

  • Точно сработала на первом рубеже итальянка Доротея Вирер и улучшила на 1,8 секунды время Домрачевой! 

  • Виролайнен, увы, допустила промах на первой стойке. А вот Варвинец выбила второй ноль! Ещё одна представительница Украины, Юлия Джима, также после двух рубежей идёт без промахов, но уступает коллеге по сборной более 16 секунд. 

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