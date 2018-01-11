Без лидера, но с надеждой: в Рупольдинге проходит женская индивидуальная гонка в рамках этапа КМ по биатлону

В немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская индивидуальная гонка. Она пройдёт без лидера команды Екатерины Юрловой-Перхт. Девушка отдыхает в преддверии эстафеты и масс-старта. В гонке примут участие Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Германии.