За «Малым хрустальным глобусом»: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2017/2018. Первые медали будут разыграны в мужской индивидуальной гонке. По её итогам определится обладатель малого «Хрустального глобуса» в этой дисциплине. Сборную России представят шесть спортсменов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.