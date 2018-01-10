За «Малым хрустальным глобусом»: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

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Владимир Зайвый, Сергей Стариков
В немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2017/2018. Первые медали будут разыграны в мужской индивидуальной гонке. По её итогам определится обладатель малого «Хрустального глобуса» в этой дисциплине. Сборную России представят шесть спортсменов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
  • Антон Шипулин
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 10 января 2018

    Чисто отработал Шипулин на втором огневом рубеже. Параллельно без промахов отстрелялся и Свендсен. После второй стрельбы Шипулин поднялся на 16-е место.

  • Эдер лишает себя шансов побороться за медали. Промах на третьем огневом рубеже у австрийца. Ошибка и у Хофера на стойке.

  • После второй стрельбы лучшим из россиян является Логинов, занимающий 20-е место. Гараничев с двумя промахами лишь 23-й.

  • Продолжает борьбу за «Малый хрустальный глобус» Йоханнес Бё. Чисто он отработал второй огневой рубеж и уступает Фуркаду 14,8 секунды. 

  • Третья стрельба Логинова и снова промах. Не смог он чисто отработать вторую лёжку и теперь у него уже три штрафных минуты.

  • Через считанные секунды стартует Волков. Отличным стрелком является россиянин, что так необходимо в индивидуальных гонках. Возможно, он сможет навязать борьбу лидерам?

  • Второй подряд огневой рубеж без промахов отработал Фуркад. Лидер общего зачёта Кубка мира отлично начинает гонку и 40 секунд выигрывает у ближайшего конкурента в лице Моравца.

  • Елисеев и Шипулин после первого огневого рубежа занимают 26-е и 27-е места соответственно.

  • Промах и у Елисеева. Всё тем же первым выстрелом мажет россиянин. А вот Пайффер на третьем рубеже точен. Продолжает сражаться первый стартовый номер гонки.

  • Первая стрельба Шипулина — и сразу промах. Далеко откатится в таблице россиянин. Параллельно с ним на втором огневом рубеже работал Свендсен. Там всё ещё хуже: два промаха и две штрафные минуты.

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