За «Малым хрустальным глобусом»: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
- Антон Шипулин
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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10 января 2018
Чисто отработал Шипулин на втором огневом рубеже. Параллельно без промахов отстрелялся и Свендсен. После второй стрельбы Шипулин поднялся на 16-е место.
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Эдер лишает себя шансов побороться за медали. Промах на третьем огневом рубеже у австрийца. Ошибка и у Хофера на стойке.
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После второй стрельбы лучшим из россиян является Логинов, занимающий 20-е место. Гараничев с двумя промахами лишь 23-й.
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Продолжает борьбу за «Малый хрустальный глобус» Йоханнес Бё. Чисто он отработал второй огневой рубеж и уступает Фуркаду 14,8 секунды.
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Третья стрельба Логинова и снова промах. Не смог он чисто отработать вторую лёжку и теперь у него уже три штрафных минуты.
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Через считанные секунды стартует Волков. Отличным стрелком является россиянин, что так необходимо в индивидуальных гонках. Возможно, он сможет навязать борьбу лидерам?
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Второй подряд огневой рубеж без промахов отработал Фуркад. Лидер общего зачёта Кубка мира отлично начинает гонку и 40 секунд выигрывает у ближайшего конкурента в лице Моравца.
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Елисеев и Шипулин после первого огневого рубежа занимают 26-е и 27-е места соответственно.
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Промах и у Елисеева. Всё тем же первым выстрелом мажет россиянин. А вот Пайффер на третьем рубеже точен. Продолжает сражаться первый стартовый номер гонки.
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Первая стрельба Шипулина — и сразу промах. Далеко откатится в таблице россиянин. Параллельно с ним на втором огневом рубеже работал Свендсен. Там всё ещё хуже: два промаха и две штрафные минуты.
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