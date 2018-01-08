Победы Фуркада и Кузьминой, промахи Юрловой в эстафете и 9 штрафных кругов Кюна: итоги этапа КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. Он запомнится победами француза Мартена Фуркада и представительницы Словакии Анастасии Кузьминой, тяжёлыми погодными условиями, непредсказуемой мужской эстафетной гонкой, а также очередным неудачным выступлением сборной России. О главных событиях соревнований — в материале RT.

Герой турнира

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Мартен Фуркад может записать себе в актив турнир в Германии. Француз одержал победы во всех индивидуальных гонках этапа. Сначала он показал лучшее время в спринте, а днём позже подтвердил свой статус сильнейшего биатлониста планеты в гонке преследования.

Однако в обоих случаях серьёзное сопротивление французу оказывали спортсмены из Норвегии. В спринте от него всего на 8,1 секунды отстал Эмиль Хегле Свендсен, а за золотую медаль пасьюта до последних метров дистанции сражался его главный соперник в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Бё. Но их попытки отобрать хотя бы одну награду высшего достоинства у уроженца Сере оказались тщетными.

It was since 2009 that the winner of the sprint in Oberhof did not go 10/10: Martin Fourcade had to do so to take the win over Emil Svendsen and Johannes Boe in #OBE18!

Rewatch the entire men's sprint on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/omt9bStznN — IBU World Cup (@IBU_WC) 5 января 2018 г.

Залогом победы француза стала почти идеальная работа на стрельбище: на шести огневых рубежах Фуркад ошибся лишь однажды, в то время как Бё-младший вынужден был пробежать пять штрафных кругов.

Этот успех позволил французскому биатлонисту оторваться от Бё в общем зачёте Кубка мира. В преддверии пятого этапа в немецком Рупольдинге их разделяют 38 баллов.

Героиня турнира

Аналогичная ситуация сложилась и в женских соревнованиях, где золотой дубль оформила представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Причём бывшая гражданка России сделала это в гораздо более доминирующей манере, нежели Фуркад. По итогам спринта её преимущество над ближайшей конкуренткой в лице финки Кайсы Мякяряйнен составило 35,4 секунды.

Кузьмина небезупречно провела гонку преследования и подарила своим соперницам надежду на успех, допустив по промаху на лёжке и стойке. Однако ни Мякяряйнен, ни стартовавшая третьей Вероника Виткова не смогли воспользоваться ошибками биатлонистки. Финка и чешка допустили по три промаха на четырёх огневых рубежах и завершили забег лишь на пятом и 14-м местах соответственно.

Anastasiya Kuzmina wasn't sure about her shooting when she was zeroing but once she got past the first hurdle she was in cruise control throughout the entire #OBE18 pursuit. pic.twitter.com/zicoQnvihk — IBU World Cup (@IBU_WC) 6 января 2018 г.

Серебряные и бронзовые медали в гонке преследования достались итальянке Доротее Вирер и украинке Вите Семеренко. В отличие от оппоненток, обе спортсменки отстреляли без ошибок, что и позволило им рассчитывать на награды.

После четырёх этапов Кузьмина уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира с 422 баллами в активе. Для сравнения: у занимающей вторую строчку Мякяряйнен 375 очков. На семь баллов отстаёт от финки француженка Жюстин Бреза.

Провал этапа

В очередной раз не смогли порадовать болельщиков российские биатлонисты. Они остались без медалей в мужских и женских индивидуальных гонках, причём надежды на вторую медаль в сезоне стали таять ещё по ходу первых забегов.

В число 60 лучших у женщин смогли попасть лишь три представительницы России, причём их лидер — Екатерина Юрлова-Перхт — завершила гонку на 15-м месте с отставанием около полутора минут от Кузьминой.

В мужских соревнованиях пробиться в пасьют удалось сразу шести россиянам, однако ни один из них не оказался в первой двадцатке. И не только из-за ошибок на огневых рубежах, но и из-за нерешённых проблем с ходом.

Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Янв 2, 2018 at 12:49 PST

В гонках преследования россияне предприняли отчаянную попытку попасть в очковую зону. Юрлова-Перхт уверенно продвигалась по дистанции, отыгрывая одну позицию за другой, но промах на третьем огневом рубеже поставил крест на её шансах попасть в цветочную церемонию. В итоге — 12-е место.

В мужской гонке лучший из россиян также остановился на 12-й строчке. В отличие от Юрловой-Перхт, Антон Шипулин провалил спринт и был вынужден стартовать с 28-й позиции, однако до последней стрельбы боролся за четвёртое место. Роковой стала заключительная стойка, на которой 30-летний уроженец Тюмени первым же выстрелом перечеркнул свои надежды на очки.

Промах соревнований





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Самое большое разочарование ожидало российских болельщиков днём позже. Отечественные спортсменки снова остановились в шаге от медалей в эстафете, став четвёртыми. А ведь при лучшем раскладе могли рассчитывать даже на золото.

Виктория Сливко, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен суммарно допустили лишь два промаха на шести огневых рубежах и подарили России надежду на медаль. После третьего этапа отечественная сборная занимала пятую строчку, уступая чуть более 40 секунд лидерам гонки — француженкам.

На заключительную стойку Юрлова-Перхт пришла третьей и могла наблюдать, как немка Марен Хаммершмидт отправляется на штрафной круг. В случае успешной стрельбы она могла бы побороться за победу, но совладать с нервами не смогла. Как результат — четыре промаха, один штрафной круг и обидное четвёртое место.

Прорыв этапа

Большой прогресс в Германии показал Михал Крчмарж. На предыдущих этапах чех ни разу не забирался в десятку сильнейших, однако в Оберхофе сумел сделать это дважды.

Несмотря на не самую впечатляющую работу на дистанции, 26-летний чех довольно уверенно отработал на стрельбище, допустив за две гонки всего два промаха. Это помогло ему стать девятым в спринте и восьмым в пасьюте.

Мог чех попасть и на цветочную церемонию, однако в финишном створе уступил считаные доли секунды швейцарцу Беньямину Вегеру и итальянцу Лукасу Хоферу.

При этом лучшим достижением в карьере Крчмаржа является бронзовая медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге в прошлом году.

Погодные аномалии

Однако победы и поражения спортсменов отошли на второй план во время соревнований в Оберхофе. Главной темой для обсуждения стали крайне неблагоприятные погодные условия, которые сопровождали почти каждый забег немецкого этапа.

На протяжении гонок спортсменов беспокоили то проливной дождь, то застилавший трассу туман. При этом всерьёз рассматривалась перспектива отмены мужского спринта из-за непогоды, однако за считаные минуты до старта ситуация нормализовалась — и спортсмены смогли выйти на дистанцию.

Апогеем стала мужская эстафетная гонка, проходившая при нулевой видимости из-за тумана. Спортсмены вынуждены были практически вслепую стрелять по мишеням, что сделало её результаты непредсказуемыми.

Gusty conditions during the first shooting - Italy's @lisa_vittozzi leaves the range first ahead of Eva Purskarcikova and Anna Frolina pic.twitter.com/PQwaSE5kUK — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 января 2018 г.

«Лёжа стрелялось ещё более-менее, а стоя… можно сказать, вообще наугад. Я только слышал, что установка закрылась, но не видел этого. И после последнего выстрела была мысль, а всё ли я закрыл. Очень плохо видно. Тяжело искать мишень. Будь ситуация чуть хуже, можно было бы уже не стрелять», — признался «Матч ТВ» россиянин Алексей Волков.

Он лучше остальных партнёров по команде справился со стихией, допустив всего один промах, в то время как Александр Логинов был вынужден отправиться на три штрафных круга. Российской сборной удалось приблизиться к тройке лидеров за счёт усилий Бабикова и Шипулина, однако медаль снова осталась недосягаемой.

Событие

Погода не помешала биатлонистам из Швеции. Скандинавы использовали всего девять запасных патронов и один раз отправились на штрафной круг, что с учётом обстановки можно считать выдающимся результатом.

Перед четвёртым этапом шведы уступали лидерам более минуты, однако усилия Фредрика Линдстрёма и промахи итальянца Тьерри Шеналя помогли «Тре Крунур» уверенно выиграть золото. Финишную черту они пересекли на 1 минуту 10,8 секунды раньше команды Италии.

В последний раз шведская мужская эстафетная команда покоряла верхнюю ступень пьедестала в далёком 2009 году, на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере.

Цифра

Надолго запомнится эстафета и немецкому биатлонисту Йоханнесу Кюну. Выступавший на втором этапе спортсмен собственноручно похоронил надежды национальной команды Германии на медали, допустив на двух огневых рубежах 15 промахов.

26-летний немец сумел закрыть лишь одну мишень из десяти и был вынужден пробежать девять штрафных кругов, что равняется лишним 1,35 км дистанции. Соперничать с ним по этому показателю может лишь белорус Сергей Бочарников с семью дополнительными 150-метровками.

Несмотря на провал Кюна, Бенедикт Долль и Арнд Пайффер смогли завершить гонку на достойном шестом месте, пусть и с отставанием в 3 минуты 40 секунд.

Цитата

По прошествии 26 гонок нынешнего сезона Кубка мира в активе российских биатлонистов значится лишь одна медаль. Отечественные спортсмены часто близко подбираются к призовым местам, но регулярно завоёвывать награды им не удаётся. Недовольство выступлением россиянин выразил прославленный биатлонист и экс-президент федерации Александр Тихонов.

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«Это уже четвёртый этап, а у нас только один подиум — у Шипулина. Но и он не показывает на что способен. Ребята могут выступать лучше. Вместо того чтобы выступать и набирать форму через старты, они продолжают тренироваться и работать на загрузке. К Олимпиаде думают подойти бодрячком. Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает», — приводит слова Тихонова его официальный сайт.

По словам 11-кратного чемпиона мира, проблемы российских биатлонистов с физической формой кроются в тренерской работе.

«Какую цель мы преследовали, приглашая Волкова на спринт? Может быть, мы рассчитываем на Олимпиаду? Если до первого стрельбища он проигрывает 55 секунд, то он и в эстафете не поможет. Волкова готовил тот же тренерский тандем, что и Шипулина. Крючкову и Гербулову нужно тренировать в деревне третьеразрядников», — сказал Тихонов.

Он обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову с призывом исправить ситуацию в сборной.

«Александр Михайлович, принимай решения — или публичные заявления продолжатся. Вопросы задают не тебе, а мне, потому что это национальная команда, а не твой частный клуб. Я считаю, что пора разобраться», — добавил Тихонов.