Победы Фуркада и Кузьминой, промахи Юрловой в эстафете и 9 штрафных кругов Кюна: итоги этапа КМ по биатлону в Оберхофе
- Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию
- © Heiko Becker / imago sportfotodienst
Герой турнира
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Мартен Фуркад может записать себе в актив турнир в Германии. Француз одержал победы во всех индивидуальных гонках этапа. Сначала он показал лучшее время в спринте, а днём позже подтвердил свой статус сильнейшего биатлониста планеты в гонке преследования.
Однако в обоих случаях серьёзное сопротивление французу оказывали спортсмены из Норвегии. В спринте от него всего на 8,1 секунды отстал Эмиль Хегле Свендсен, а за золотую медаль пасьюта до последних метров дистанции сражался его главный соперник в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Бё. Но их попытки отобрать хотя бы одну награду высшего достоинства у уроженца Сере оказались тщетными.
It was since 2009 that the winner of the sprint in Oberhof did not go 10/10: Martin Fourcade had to do so to take the win over Emil Svendsen and Johannes Boe in #OBE18!— IBU World Cup (@IBU_WC) 5 января 2018 г.
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Залогом победы француза стала почти идеальная работа на стрельбище: на шести огневых рубежах Фуркад ошибся лишь однажды, в то время как Бё-младший вынужден был пробежать пять штрафных кругов.
Этот успех позволил французскому биатлонисту оторваться от Бё в общем зачёте Кубка мира. В преддверии пятого этапа в немецком Рупольдинге их разделяют 38 баллов.
Героиня турнира
Аналогичная ситуация сложилась и в женских соревнованиях, где золотой дубль оформила представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Причём бывшая гражданка России сделала это в гораздо более доминирующей манере, нежели Фуркад. По итогам спринта её преимущество над ближайшей конкуренткой в лице финки Кайсы Мякяряйнен составило 35,4 секунды.
Кузьмина небезупречно провела гонку преследования и подарила своим соперницам надежду на успех, допустив по промаху на лёжке и стойке. Однако ни Мякяряйнен, ни стартовавшая третьей Вероника Виткова не смогли воспользоваться ошибками биатлонистки. Финка и чешка допустили по три промаха на четырёх огневых рубежах и завершили забег лишь на пятом и 14-м местах соответственно.
Anastasiya Kuzmina wasn't sure about her shooting when she was zeroing but once she got past the first hurdle she was in cruise control throughout the entire #OBE18 pursuit. pic.twitter.com/zicoQnvihk— IBU World Cup (@IBU_WC) 6 января 2018 г.
Серебряные и бронзовые медали в гонке преследования достались итальянке Доротее Вирер и украинке Вите Семеренко. В отличие от оппоненток, обе спортсменки отстреляли без ошибок, что и позволило им рассчитывать на награды.
После четырёх этапов Кузьмина уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира с 422 баллами в активе. Для сравнения: у занимающей вторую строчку Мякяряйнен 375 очков. На семь баллов отстаёт от финки француженка Жюстин Бреза.
Провал этапа
В очередной раз не смогли порадовать болельщиков российские биатлонисты. Они остались без медалей в мужских и женских индивидуальных гонках, причём надежды на вторую медаль в сезоне стали таять ещё по ходу первых забегов.
В число 60 лучших у женщин смогли попасть лишь три представительницы России, причём их лидер — Екатерина Юрлова-Перхт — завершила гонку на 15-м месте с отставанием около полутора минут от Кузьминой.
В мужских соревнованиях пробиться в пасьют удалось сразу шести россиянам, однако ни один из них не оказался в первой двадцатке. И не только из-за ошибок на огневых рубежах, но и из-за нерешённых проблем с ходом.
В гонках преследования россияне предприняли отчаянную попытку попасть в очковую зону. Юрлова-Перхт уверенно продвигалась по дистанции, отыгрывая одну позицию за другой, но промах на третьем огневом рубеже поставил крест на её шансах попасть в цветочную церемонию. В итоге — 12-е место.
В мужской гонке лучший из россиян также остановился на 12-й строчке. В отличие от Юрловой-Перхт, Антон Шипулин провалил спринт и был вынужден стартовать с 28-й позиции, однако до последней стрельбы боролся за четвёртое место. Роковой стала заключительная стойка, на которой 30-летний уроженец Тюмени первым же выстрелом перечеркнул свои надежды на очки.
Промах соревнований
Самое большое разочарование ожидало российских болельщиков днём позже. Отечественные спортсменки снова остановились в шаге от медалей в эстафете, став четвёртыми. А ведь при лучшем раскладе могли рассчитывать даже на золото.
Виктория Сливко, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен суммарно допустили лишь два промаха на шести огневых рубежах и подарили России надежду на медаль. После третьего этапа отечественная сборная занимала пятую строчку, уступая чуть более 40 секунд лидерам гонки — француженкам.
На заключительную стойку Юрлова-Перхт пришла третьей и могла наблюдать, как немка Марен Хаммершмидт отправляется на штрафной круг. В случае успешной стрельбы она могла бы побороться за победу, но совладать с нервами не смогла. Как результат — четыре промаха, один штрафной круг и обидное четвёртое место.
Прорыв этапа
Большой прогресс в Германии показал Михал Крчмарж. На предыдущих этапах чех ни разу не забирался в десятку сильнейших, однако в Оберхофе сумел сделать это дважды.
Несмотря на не самую впечатляющую работу на дистанции, 26-летний чех довольно уверенно отработал на стрельбище, допустив за две гонки всего два промаха. Это помогло ему стать девятым в спринте и восьмым в пасьюте.
Мог чех попасть и на цветочную церемонию, однако в финишном створе уступил считаные доли секунды швейцарцу Беньямину Вегеру и итальянцу Лукасу Хоферу.
При этом лучшим достижением в карьере Крчмаржа является бронзовая медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге в прошлом году.
Погодные аномалии
Однако победы и поражения спортсменов отошли на второй план во время соревнований в Оберхофе. Главной темой для обсуждения стали крайне неблагоприятные погодные условия, которые сопровождали почти каждый забег немецкого этапа.
Snow, rain, wind, thunder and lightning? 🌨🌧🌬⛈— IBU World Cup (@IBU_WC) 3 января 2018 г.
"That's Oberhof 😄" - says @DaryaDomracheva
Check out the full video preview here: https://t.co/zd3AxWSXYgpic.twitter.com/Z8XqA8OJhF
На протяжении гонок спортсменов беспокоили то проливной дождь, то застилавший трассу туман. При этом всерьёз рассматривалась перспектива отмены мужского спринта из-за непогоды, однако за считаные минуты до старта ситуация нормализовалась — и спортсмены смогли выйти на дистанцию.
Апогеем стала мужская эстафетная гонка, проходившая при нулевой видимости из-за тумана. Спортсмены вынуждены были практически вслепую стрелять по мишеням, что сделало её результаты непредсказуемыми.
Gusty conditions during the first shooting - Italy's @lisa_vittozzi leaves the range first ahead of Eva Purskarcikova and Anna Frolina pic.twitter.com/PQwaSE5kUK— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 января 2018 г.
«Лёжа стрелялось ещё более-менее, а стоя… можно сказать, вообще наугад. Я только слышал, что установка закрылась, но не видел этого. И после последнего выстрела была мысль, а всё ли я закрыл. Очень плохо видно. Тяжело искать мишень. Будь ситуация чуть хуже, можно было бы уже не стрелять», — признался «Матч ТВ» россиянин Алексей Волков.
Он лучше остальных партнёров по команде справился со стихией, допустив всего один промах, в то время как Александр Логинов был вынужден отправиться на три штрафных круга. Российской сборной удалось приблизиться к тройке лидеров за счёт усилий Бабикова и Шипулина, однако медаль снова осталась недосягаемой.
Событие
Погода не помешала биатлонистам из Швеции. Скандинавы использовали всего девять запасных патронов и один раз отправились на штрафной круг, что с учётом обстановки можно считать выдающимся результатом.
When your team gets the first win since 2009! #OBE18 What a run from @bredbypajken@SebbeSamuelsson@jespernelin and Ponsiluoma. Rewatch it on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/OnGVqRcL0g— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 января 2018 г.
Перед четвёртым этапом шведы уступали лидерам более минуты, однако усилия Фредрика Линдстрёма и промахи итальянца Тьерри Шеналя помогли «Тре Крунур» уверенно выиграть золото. Финишную черту они пересекли на 1 минуту 10,8 секунды раньше команды Италии.
В последний раз шведская мужская эстафетная команда покоряла верхнюю ступень пьедестала в далёком 2009 году, на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере.
Цифра
Надолго запомнится эстафета и немецкому биатлонисту Йоханнесу Кюну. Выступавший на втором этапе спортсмен собственноручно похоронил надежды национальной команды Германии на медали, допустив на двух огневых рубежах 15 промахов.
26-летний немец сумел закрыть лишь одну мишень из десяти и был вынужден пробежать девять штрафных кругов, что равняется лишним 1,35 км дистанции. Соперничать с ним по этому показателю может лишь белорус Сергей Бочарников с семью дополнительными 150-метровками.
Несмотря на провал Кюна, Бенедикт Долль и Арнд Пайффер смогли завершить гонку на достойном шестом месте, пусть и с отставанием в 3 минуты 40 секунд.
Цитата
По прошествии 26 гонок нынешнего сезона Кубка мира в активе российских биатлонистов значится лишь одна медаль. Отечественные спортсмены часто близко подбираются к призовым местам, но регулярно завоёвывать награды им не удаётся. Недовольство выступлением россиянин выразил прославленный биатлонист и экс-президент федерации Александр Тихонов.
«Это уже четвёртый этап, а у нас только один подиум — у Шипулина. Но и он не показывает на что способен. Ребята могут выступать лучше. Вместо того чтобы выступать и набирать форму через старты, они продолжают тренироваться и работать на загрузке. К Олимпиаде думают подойти бодрячком. Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает», — приводит слова Тихонова его официальный сайт.
По словам 11-кратного чемпиона мира, проблемы российских биатлонистов с физической формой кроются в тренерской работе.
«Какую цель мы преследовали, приглашая Волкова на спринт? Может быть, мы рассчитываем на Олимпиаду? Если до первого стрельбища он проигрывает 55 секунд, то он и в эстафете не поможет. Волкова готовил тот же тренерский тандем, что и Шипулина. Крючкову и Гербулову нужно тренировать в деревне третьеразрядников», — сказал Тихонов.
Он обратился к президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову с призывом исправить ситуацию в сборной.
«Александр Михайлович, принимай решения — или публичные заявления продолжатся. Вопросы задают не тебе, а мне, потому что это национальная команда, а не твой частный клуб. Я считаю, что пора разобраться», — добавил Тихонов.
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