В погоне за Кузьминой: в Оберхофе в рамках КМ по биатлону проходит женская гонка преследования

В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в гонке преследования на 10 км. Россию в этой дисциплине представят три спортсменки, в том числе Екатерина Юрлова-Перхт. Она отправится на дистанцию с отставанием в 1 минуту 25 секунд от победившей в спринте Анастасии Кузьминой из Словакии. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.