В погоне за Кузьминой: в Оберхофе в рамках КМ по биатлону проходит женская гонка преследования

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Сергей Стариков
В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в гонке преследования на 10 км. Россию в этой дисциплине представят три спортсменки, в том числе Екатерина Юрлова-Перхт. Она отправится на дистанцию с отставанием в 1 минуту 25 секунд от победившей в спринте Анастасии Кузьминой из Словакии. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию забега.
В погоне за Кузьминой: в Оберхофе в рамках КМ по биатлону проходит женская гонка преследования
  • РИА Новости
Автообновление

  • 06 января 2018

    Если биатлонисты основной сборной России не очень радуют своими результатами, то на Кубке IBU у отечественных спортсменов всё в порядке. Ульяна Кайшева одержала победу в спринте на этапе в словацком Осрблье. Помимо неё в десятку также попали Ирина Услугина, Кристина Резцова и Валерия Васнецова, занявшие места с восьмого по десятое.

  • Россию в пасьюте представят три спортсменки. Екатерина Юрлова-Перхт стартует под 15-м номером, Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова вступят в борьбу 37-й и 38-й соответственно.

  • В забеге примут участие 60 лучших спортсменок по итогам спринтерской гонки. Под первым номером на дистанцию уйдёт лидер общего зачёта Анастасия Кузьмина из Словакии. С интервалом в 35,4 секунды стартует финка Кайса Мякяряйнен, через 40,1 секунды — чешка Вероника Виткова.

  • Доброго времени суток. RT начинает онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

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