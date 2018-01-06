В погоне за Кузьминой: в Оберхофе в рамках КМ по биатлону проходит женская гонка преследования
- РИА Новости
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06 января 2018
Если биатлонисты основной сборной России не очень радуют своими результатами, то на Кубке IBU у отечественных спортсменов всё в порядке. Ульяна Кайшева одержала победу в спринте на этапе в словацком Осрблье. Помимо неё в десятку также попали Ирина Услугина, Кристина Резцова и Валерия Васнецова, занявшие места с восьмого по десятое.
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Россию в пасьюте представят три спортсменки. Екатерина Юрлова-Перхт стартует под 15-м номером, Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова вступят в борьбу 37-й и 38-й соответственно.
В субботу, 6 января, в Оберхофе пройдут гонки преследования: в 14:15 (мск) старт женского пасьюта, в 17:00 (мск) — мужского. Поддержим нашу команду!— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 6 января 2018 г.
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В забеге примут участие 60 лучших спортсменок по итогам спринтерской гонки. Под первым номером на дистанцию уйдёт лидер общего зачёта Анастасия Кузьмина из Словакии. С интервалом в 35,4 секунды стартует финка Кайса Мякяряйнен, через 40,1 секунды — чешка Вероника Виткова.
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Доброго времени суток. RT начинает онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.
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