Кузьмина: думаю, от Шипулина стоит ожидать хороших результатов уже в завтрашней гонке

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина высказала мнение о предстоящем выступлении её брата, россиянина Антона Шипулина в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Думаю, от него стоит ожидать хороших результатов уже в завтрашней гонке, а уж к Олимпиаде он способен себя хорошо подвести. Я верю в брата и готова его поддерживать. В декабре он выступал на фоне загрузки. Все последние годы он борется за лидирующие позиции, а слабые результаты всегда не дают ему покоя», — приводит слова Кузьминой «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.