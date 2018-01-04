Кузьмина: думаю, от Шипулина стоит ожидать хороших результатов уже в завтрашней гонке

Короткая ссылка
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина высказала мнение о предстоящем выступлении её брата, россиянина Антона Шипулина в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Думаю, от него стоит ожидать хороших результатов уже в завтрашней гонке, а уж к Олимпиаде он способен себя хорошо подвести. Я верю в брата и готова его поддерживать. В декабре он выступал на фоне загрузки. Все последние годы он борется за лидирующие позиции, а слабые результаты всегда не дают ему покоя», — приводит слова Кузьминой «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119