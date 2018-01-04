Вдали от медалей: Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Юрлова-Перхт — 15-я

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Владимир Зайвый
В Оберхофе стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. Анастасия Кузьмина из Словакии выиграла спринтерскую гонку. Лучший результат среди российских спортсменок показала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 15-й, RT вёл текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Вдали от медалей: Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Юрлова-Перхт — 15-я
  • Екатерина Юрлова-Перхт
  • globallookpress.com
  • © Ralf Hirschberger/dpa
Автообновление

  • 04 января 2018

    На этом давайте прощаться. Верим, что лучшее у российских девушек ещё впереди.

  • Напомним, что Анастасия Кузьмина одержала победу, на пьедестале почёта её будут сопровождать Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова.

  • Сливко стала 67-й, Миронова — 72-я. Они пропустят гонку преследования.

  • Юрлова-Перхт заняла итоговое 15-е место, Виролайнен — 37-е, Акимова — 38-е.

  • Француженка Жюли Симон не смогла закончить гонку. Она упала и повредила ногу.

  • Миронова ещё один промах допустила, окончательно лишив себя гонки преследования.

  • Только три спортсменки отстреляли на ноль — две канадки Джулия Рэнсом и Сара Бодри, а также шведка Линн Перссон.

  • У Виролайнен проблем нет. Она финишировала 33-й. Акимова — 34-я на данный момент.

  • Дождёмся итоговых результатов спортсменок, чтобы узнать, попадут ли они в пасьют. Юрлова-Перхт и Акимова примут участие, а остальные спортсменки, скорее всего, будут отдыхать до эстафеты.

  • И столько же у Мироновой на лёжке. Сильный ветер гуляет по Оберхофу, не справились с ним россиянки.

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