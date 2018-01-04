Вдали от медалей: Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Юрлова-Перхт — 15-я

В Оберхофе стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. Анастасия Кузьмина из Словакии выиграла спринтерскую гонку. Лучший результат среди российских спортсменок показала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 15-й, RT вёл текстовую онлайн-трансляцию соревнований.