Вдали от медалей: Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Юрлова-Перхт — 15-я
- Екатерина Юрлова-Перхт
- globallookpress.com
- © Ralf Hirschberger/dpa
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04 января 2018
На этом давайте прощаться. Верим, что лучшее у российских девушек ещё впереди.
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Напомним, что Анастасия Кузьмина одержала победу, на пьедестале почёта её будут сопровождать Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова.
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Сливко стала 67-й, Миронова — 72-я. Они пропустят гонку преследования.
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Юрлова-Перхт заняла итоговое 15-е место, Виролайнен — 37-е, Акимова — 38-е.
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Француженка Жюли Симон не смогла закончить гонку. Она упала и повредила ногу.
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Миронова ещё один промах допустила, окончательно лишив себя гонки преследования.
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Только три спортсменки отстреляли на ноль — две канадки Джулия Рэнсом и Сара Бодри, а также шведка Линн Перссон.
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У Виролайнен проблем нет. Она финишировала 33-й. Акимова — 34-я на данный момент.
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Дождёмся итоговых результатов спортсменок, чтобы узнать, попадут ли они в пасьют. Юрлова-Перхт и Акимова примут участие, а остальные спортсменки, скорее всего, будут отдыхать до эстафеты.
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И столько же у Мироновой на лёжке. Сильный ветер гуляет по Оберхофу, не справились с ним россиянки.
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