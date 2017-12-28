Новогоднее золото: россияне Волков и Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону

В немецком Гельзенкирхене прошла традиционная Рождественская гонка, участниками которой стали сильнейшие биатлонисты мира. Победу одержали россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков. Отечественные спортсмены сначала выиграли масс-старт, а затем не знали себе равных в преследовании. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Фельтинс Арена».