Новогоднее золото: россияне Волков и Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону

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Борислав Головин
В немецком Гельзенкирхене прошла традиционная Рождественская гонка, участниками которой стали сильнейшие биатлонисты мира. Победу одержали россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков. Отечественные спортсмены сначала выиграли масс-старт, а затем не знали себе равных в преследовании. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Фельтинс Арена».
Россияне Волков и Юрлова выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки по биатлону
  • Алексей Волков
  • РИА Новости
  • © Андрей Аносов/СБР
Автообновление

  • 28 декабря 2017

    Ну что же, на этой мажорной ноте мы завершаем трансляцию. Будем надеяться, что в 2018-м наши биатлонисты будут показывать такие же результаты, как и в Рождественской гонке. С Новым годом! Хороших праздников!

  • Пускарчикова и Моравец завоёвывают серебро, а Хаузер с Эберхардом — бронзу. Немцы же вовсе остаются без медалей. 

  • «Катюша» звучит на стадионе! Волков финиширует под аплодисменты болельщиков! БРАВО!

  • Алексей даже никуда не торопится, раздавая пять болельщикам. 

  • Волков сейчас может финишировать с флагом.

  • Жаклин мажет дважды! Лессер трижды! А Эберхард точен! Шанс на медаль для Австрии!

  • Ну и Моравец снова точен. Чехи станут серебряными призёрами.

  • ВСЁ! Россия выигрывает эту гонку! Волков приветствует зрителей в стиле Фуркада!

  • Очень спокойно едет Волков. Ему осталось отработать на последнем огневом рубеже.

  • Два круга до финиша. 41,4 секунды везут россияне чехам. Остальные отстали уже более чем на минуту!

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