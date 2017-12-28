Новогоднее золото: россияне Волков и Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону
- Алексей Волков
- РИА Новости
- © Андрей Аносов/СБР
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28 декабря 2017
Ну что же, на этой мажорной ноте мы завершаем трансляцию. Будем надеяться, что в 2018-м наши биатлонисты будут показывать такие же результаты, как и в Рождественской гонке. С Новым годом! Хороших праздников!
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Пускарчикова и Моравец завоёвывают серебро, а Хаузер с Эберхардом — бронзу. Немцы же вовсе остаются без медалей.
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«Катюша» звучит на стадионе! Волков финиширует под аплодисменты болельщиков! БРАВО!
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Алексей даже никуда не торопится, раздавая пять болельщикам.
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Волков сейчас может финишировать с флагом.
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Жаклин мажет дважды! Лессер трижды! А Эберхард точен! Шанс на медаль для Австрии!
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Ну и Моравец снова точен. Чехи станут серебряными призёрами.
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ВСЁ! Россия выигрывает эту гонку! Волков приветствует зрителей в стиле Фуркада!
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Очень спокойно едет Волков. Ему осталось отработать на последнем огневом рубеже.
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Два круга до финиша. 41,4 секунды везут россияне чехам. Остальные отстали уже более чем на минуту!