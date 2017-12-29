«Замечательный подарок на Новый год»: россияне Волков и Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону

Екатерина Юрлова и Алексей Волков выиграли Рождественскую гонку в Германии и стали первыми российскими триумфаторами соревнований с 2012 года. Суммарно в масс-старте и преследовании биатлонисты допустили лишь четыре промаха. Екатерина после финиша отметила отличную работу партнёра на рубежах, а он объяснил, почему бежал не на сто процентов своих возможностей.

Удачный расклад

Рождественская гонка, или World Team Challenge — регулярный коммерческий биатлонный старт, проходящий в конце года в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе «Фельтинс Арена».

Несмотря на выставочный, по сути, статус соревнований, они очень популярны среди болельщиков, а местные любители биатлона до отказа заполняют вмещающую 50 тыс. зрителей арену. Проводящаяся с 2002 года гонка первоначально собирала под своей эгидой сильнейших биатлонистов планеты — например, четырежды здесь выигрывал Уле-Эйнар Бьёрндален.

Также по теме Праздничное золото: россияне Волков и Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону В немецком Гельзенкирхене прошла традиционная Рождественская гонка, участниками которой стали сильнейшие биатлонисты мира. Победу...

На этот раз состав участников был далеко не так силён. К тому же действующая обладательница Кубка мира Лаура Дальмайер утром в день старта объявила, что не сможет бежать по состоянию здоровья. Её в паре с Бенедиктом Доллем заменила куда менее звёздная Надин Хорхлер. Второй немецкий дуэт составляли Эрик Лессер и Франциска Хильдебранд. Не сумел в итоге стартовать и словенец Яков Фак, который должен был бежать с украинкой Юлией Джимой. Его место на дистанции занял выступающий за Бельгию Михаэль Рёш.

Россия же была представлена боеспособным дуэтом Алексей Волков — Екатерина Юрлова. Немаловажно, что оба спортсмена отличаются точной стрельбой, которая особенно важна в гонках с таким количеством рубежей.

Биатлонистам сперва предстояло отработать масс-старт с восемью огневыми рубежами и сменой эстафеты после каждого из них. По итогам гонки формировался состав преследования, по ходу которого участники также регулярно сменяли друг друга и стреляли по четыре раза каждый.

Дополнительным плюсом для россиян стал и их опыт. И Волков, и Юрлова были прекрасно знакомы с форматом соревнования, так как уже участвовали в нём. Для Екатерины эта Рождественская гонка вовсе стала четвёртой в карьере. В 2012 году она даже одержала победу в паре с Антоном Шипулиным. Волков же в прошлом году финишировал третьим в паре с Ольгой Подчуфаровой.

Уверенный масс-старт

С первых метров дистанции россияне продемонстрировали, что не прочь подняться на верхнюю ступень пьедестала. Пусть они не бежали быстрее всех, но зато практически не допускали промахов. Особенно точен был Волков, который в масс-старте закрыл все мишени, Юрлова же допустила три помарки. Две из них пришлись на очередную стойку, когда преимущество российского дуэта достигло 30 секунд. К счастью, соперницы также продемонстрировали небезупречную стрельбу и не сумели достать россиян.

На финише масс-старта россияне на 9,2 секунды опередили чехов Еву Пускарчикову и Ондржея Моравца и на 9,7 секунды — французов Анаи Бескон и Эмильена Жаклена.

«Немного расстроилась из-за второй стойки. Первые три выстрела легли точно в цель, затем начала работать быстрее и допустила два промаха, — объяснила причины своей неточности Юрлова в эфире «Матч ТВ». — Поражаюсь, как работает на рубежах Лёша. Это супер. На дистанции был особенно тяжёлый спуск. С него большая часть биатлонистов съезжала аккуратно. Рисковать никто не хотел. Лучше немного сбавить скорость и хорошо войти на трассу».

В свою очередь, Волков рассказал, как ему удалось без ошибок отработать на рубежах.

«На соревновании по стрельбе перед масс-стартом занял шестое место из шести, но там цеплялся ремень, к тому же не сумел нормально вытащить обойму. Не задалось. По гонке же всё прошло спокойно. Есть гандикап — можно работать. Рико Гросс (старший тренер мужской сборной России. — RT) сразу же подошёл и сказал, чтобы работали спокойно. Он отметил, что главное здесь — стрельба. В преследовании будем просто получать удовольствие, как и все здесь», — обещал Алексей.

Триумфальная гонка преследования

В преследовании россиянам удалось получить хороший гандикап, и главной задачей было его не растерять. На этот раз на восьми огневых рубежах Екатерина и Алексей допустили на двоих всего один промах, не оставив соперникам ни единого шанса. По ходу гонки преимущество отечественного дуэта над ближайшими оппонентами выросло до немыслимых в такой гонке 40 секунд. В результате Волков на финише раздавал пять болельщикам и победно потрясал кулаком в стиле Мартена Фуркада. А вот российского флага поблизости ни у кого не оказалось.

«Ждал флаг России на финише. Думал, он как-то дойдёт до меня. Вообще, еду, смотрю под потолок — есть фотографии Устюгова, Шипулина, теперь там мы с Катей будем. Катя даже во второй раз. Здесь такая гонка, что важна только стрельба. Лучше пройти пешком этот круг, слить десять секунд. Просто за штраф ты потеряешь больше. Поэтому такая тактика была — шёл на 80% возможностей, только на стрельбе выкладывался. В Кате был уверен, понимал: ну пусть будет штраф, ошибка, но с таким отрывом это не плачевно», — подвёл итоги гонки биатлонист.

Юрлова же вспомнила, как выигрывала Рождественскую гонку в паре с Шипулиным.

«После первого забега Гросс подошёл и сказал: «Не надо никакого волнения, вы всё можете, не торопитесь — и всё получится». После каждого этапа он подходил и показывал, куда мы стреляем. Это очень помогало сконцентрироваться. Отличий от победы с Шипулиным нет. Куча эмоций, замечательный подарок на Новый год», — сказала она.

Для российских спортсменов эта победа на Рождественской гонке оказалась четвёртой в истории. Ранее золото в Гельзенкирхене брали Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко (2007 год), Светлана Слепцова и Евгений Устюгов (2010-й) и Юрлова с Шипулиным (2012-й). Таким образом, Екатерина стала первой в истории двукратной чемпионкой этой гонки из России.