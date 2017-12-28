Российские биатлонисты Юрлова и Волков выиграли Рождественскую гонку в Германии

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Российские биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков выиграли традиционную Рождественскую гонку, прошедшую в немецком Гельзенкирхене.

Россияне одержали победу в гонке преследования, преодолев дистанцию за 33 минуты 21,4 секунды, допустив один промах на восьми огневых рубежах. 

Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец. Тройку призёров замкнули австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Ранее сообщалось, что Юрлова и Волков выиграли масс-старт на Рождественской гонке в Гельзенкирхене.

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