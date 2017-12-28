Юрлова и Волков выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки по биатлону

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков заняли первое место в масс-старте на традиционной Рождественской гонке, проходящей в немецком Гельзенкирхене.

Российские спортсмены показали результат в 33 минуты 29,8 секунды, допустив три промаха на восьми огневых рубежах.

Второе место заняли представители Чехии Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец. Тройку призёров замкнули Анаис Бескон и Эмильен Жаклин из Франции.

Ранее сообщалось, что Лаура Дальмайер и Яков Фак пропустят Рождественскую гонку по биатлону.