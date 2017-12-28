Дальмайер и Фак пропустят Рождественску гонку по биатлону

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Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер из Германии и двукратный чемпион мира Яков Фак из Словении не смогут принять участие в традиционной Рождественской гонке, которая пройдёт в немецком Гильзенкирхене 28 декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Дальмайер и Фак не смогут принять участие в гонке из-за болезни. По той же причине пропустит соревнований и австрийский биатлонист Симон Эдер.

Немецкую биатлонистку в забеге заменит Надин Хорхлер.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Малышко стал победителем во втором спринте на всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».

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