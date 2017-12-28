Кубок конфедераций в России, возвращение Шараповой и «бой века» Мейвезер — Макгрегор: итоги года в спорте

В 2017 году в России состоялся футбольный Кубок конфедераций, который завоевала сборная Германии, а мадридский «Реал» во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал шестикратным обладателем Кубка мира в общем зачёте, а сборная Швеции победила на чемпионате мира по хоккею. Мария Шарапова выиграла свой первый турнир после возвращения на корт. В то же время ямайский спринтер Усэйн Болт, напротив, завершил карьеру. RT вспоминает главные спортивные события года.

Футбол

Кубок конфедераций

Главным турниром года для национальных сборных стал Кубок конфедераций, который на правах страны — хозяйки чемпионата мира приняла Россия. С генеральной репетицией предстоящего мундиаля четыре российских города справились, заслужив похвалу от ФИФА. По итогам визита у инспекторов международной организации не осталось никаких нареканий к оргкомитету «Россия-2018».

Несколько тысяч иностранных болельщиков, прибывших из Чили, Мексики, Камеруна, Новой Зеландии, Португалии, Германии и Австралии, высоко оценили сервис и гостеприимство принимающей стороны. Всего игры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетили 628 304 зрителя, что стало третьим показателем посещаемости за всю историю турнира.

А вот отечественной национальной команде порадовать многочисленных поклонников не удалось. Подопечные Станислава Черчесова попали в одну группу с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой, но не смогли выйти в плей-офф, набрав три очка.

Завоевали же трофей действующие чемпионы мира — сборная Германии. Взять золото немцы сумели даже вторым составом. Главный тренер команды Йоахим Лёв решил не перегружать основных футболистов и задался целью посмотреть в деле ближайший резерв. Дублёры, которых необстрелянными можно было назвать с большой натяжкой, со своей задачей справились. В финале Германия с минимальным счётом обыграла Чили.

На трибунах куда ярче проявили себя именно поклонники южноамериканской дружины. Они прибыли в Россию в немалом количестве и страстно поддерживали своих любимцев. На сам чемпионат мира чилийцы смогут приехать разве что в статусе нейтральных зрителей — их сборная пробиться на турнир не сумела.

Сборная Германии по футболу

Reuters

Жеребьёвка чемпионата мира

Торжественное и важное мероприятие состоялось 1 декабря 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце. Его гостями стали многие известные футболисты прошлого: Диего Марадона, Пеле, Роналдо, Мирослав Клозе.

Фортуна улыбнулась будущим хозяевам. Из второй корзины им достался Уругвай, из третьей — Египет, а из четвёртой — Саудовская Аравия. Выйти из группы подопечным Станислава Черчесова вполне по силам, тем более что с тех пор, как количество участников финального турнира выросло до 32 команд, сборная страны — хозяйки ЧМ добиралась до плей-офф в 83% случаев.

Российский футбол

Не менее историческим событием по меркам чемпионата страны стала первая за 16 лет победа московского «Спартака» в РФПЛ. Красно-белые сумели добиться успеха под руководством Массимо Карреры. До переезда в Москву итальянец никогда не работал самостоятельно, помогая Антонио Конте в «Ювентусе» и национальной сборной. Да и в Россию он прибыл лишь как специалист по обороне.

Однако после отставки Дмитрия Аленичева Каррера неожиданно возглавил команду. Массимо, по признанию самих игроков, оказался отличным мотиватором и сумел настроить подопечных на борьбу за чемпионство, хотя многие считали, что результатов команда добилась за счёт «багажа Аленичева». Красно-белые обеспечили себе золотые медали за три тура до финиша.

Вручение команде кубка за победу в РФПЛ состоялось по окончании предпоследнего матча сезона, в котором «Спартак» разгромил «Ахмат». После финального свистка толпы поклонников команды выбежали прямо на газон стадиона «Открытие Арена».

А в июле «Спартак» завоевал Суперкубок России, обыграв в дополнительное время обладателя Кубка страны «Локомотив» со счётом 2:1. Сейчас «железнодорожники» близки к тому, чтобы сместить красно-белых с трона РФПЛ. На зимний перерыв дружина Юрия Сёмина ушла, опережая ближайших конкурентов на восемь очков. До конца сезона командам осталось провести всего десять матчей.

Еврокубки

Мадридский «Реал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось завоевать трофей дважды подряд. На пути к решающему матчу подопечные Зинедина Зидана оставили не у дел «Наполи», «Баварию» и «Атлетико». Правда, мюнхенцев мадридцы прошли при весьма спорном судействе. В частности, два из четырёх мячей в ответном матче были забиты из положения вне игры. Вдобавок рефери показал крайне сомнительную вторую жёлтую карточку полузащитнику «Баварии» Артуро Видалю.

Зато в финале «Реал» достаточно уверенно взял верх над «Ювентусом». Первый тайм завершился вничью, но после перерыва на поле была только одна команда. Итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу испанского коллектива. Легендарному вратарю туринцев Джанлуиджи Буффону оставалось лишь утирать слёзы — ему вновь не удалось выиграть в Лиге чемпионов.

Между тем победителем второго по значимости еврокубка — Лиги Европы — стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб впервые в своей истории завоевал этот трофей, благодаря чему добыл путёвку в ЛЧ на следующий сезон.

Хоккей

Чемпионат мира

Первенство планеты в 2017-м приняли сразу две страны — Франция (Париж) и Германия (Кёльн). Сборная России добилась того же результата, что и год назад на мировом форуме в Москве и Санкт-Петербурге, — бронза. Победу же одержала Швеция, которая в финале оказалась сильнее Канады. Причём судьба титула решилась лишь в серии буллитов. Хоккеисты «Тре Крунур» реализовали две своих попытки, в то время как соперники — ни одной. Шведы стали сильнейшей командой планеты в юбилейный десятый раз. А MVP турнира был признан нападающий команды Вильям Нюландер. Он набрал 14 очков по системе «гол + пас» (7+7). Победителем в номинации «лучший вратарь» стал ещё один швед — Хенрик Лундквист.

Вратарь сборной Швеции по хоккею Хенрик Люндквист и нападающий Вильям Нюландер.

Reuters

КХЛ

Обладателем Кубка Гагарина второй раз в истории стал СКА. Питерцы не просто оказались сильнее остальных клубов, но не оставили соперникам ни единого шанса. По ходу плей-офф подопечные Олега Знарка проиграли лишь два матча — «Динамо» в четвертьфинале и магнитогорскому «Металлургу» в финале. Что до подопечных Ильи Воробьёва, то они уверенно стали чемпионами Восточной конференции, но в решающей игре ничего не смогли противопоставить будущему обладателю трофея. Не благоволили «Металлургу» и судьи, которые не раз по ходу финальной серии принимали спорные решения в пользу СКА. Зато нападающий магнитогорцев Сергей Мозякин в феврале набрал 1000-е очко в карьере, первым преодолев данную отметку.

НХЛ

Обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд стали «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным в составе. Для самого Джино данный трофей оказался третьим в карьере, и он сравнялся по этому показателю с Сергеем Брылиным, Игорем Ларионовым, Сергеем Фёдоровым и Вячеславом Фетисовым, который один из кубков завоевал уже в качестве тренера. К слову, аналогичного результата добился и Сергей Гончар, трудящийся в «Питтсбурге» помощником главного тренера.

Что касается Малкина, то он стал лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф, набрав 28 баллов за результативность (10 голов + 18 передач). Даже в активе Сидни Кросби очков оказалось меньше — 26. Евгений стал вторым снайпером Кубка Стэнли и вторым ассистентом турнира среди всех игроков, принимавших участие в розыгрыше.

В полуфинале конференции «Питтсбург» с огромным трудом в семи матчах выбил из борьбы «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В предыдущем сезоне команды встретились на этой же стадии Кубка Стэнли, и победу тогда также отпраздновали «Пингвинз».

Российский хоккеист Евгений Малкин с Кубком Стэнли

© Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports / Reuters

Биатлон

Кубок мира

У мужчин Кубок планеты в шестой раз подряд завоевал Мартен Фуркад. По-настоящему «бросить перчатку» в борьбе за «Большой хрустальный глобус» французу так никто и не сумел, хотя некоторые пытались составить ему конкуренцию. Например, Антон Шипулин, который в итоге финишировал в общем зачёте КМ сразу вслед за Фуркадом.

Однако преимущество француза было столь велико, что он обеспечил себе итоговую победу за два этапа до конца сезона. Мартен выиграл 14 личных гонок плюс одну — на чемпионате мира. Вдобавок он стал обладателем всех «Малых хрустальных глобусов» (индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования и масс-старты).

У женщин столь же уверенно чувствовала себя Лаура Дальмайер. Первый для себя КМ она завоевала лишь за этап до финиша — на неделю позже Фуркада. Конкуренцию ей до конца пыталась составить чешка Габриэла Коукалова, которая в начале сезона даже вырывалась на первое место.

Чемпионат мира

На первенстве планеты в Хохфильцене главные действующие лица оказались всё теми же. Впрочем, Фуркаду-младшему на этот раз удалось завоевать только одну золотую медаль — в преследовании. К ней он добавил четыре награды другого достоинства — два серебра и две бронзы. Запомнился форум и конфликтом Мартена с российскими биатлонистами в смешанной эстафете, которая открывала ЧМ. Сильнейший стреляющий лыжник планеты ещё до начала турнира не раз критически отзывался об отбывшем дисквалификацию за употребление допинга Александре Логинове и даже оставлял у того в социальных сетях уничижительные комментарии. На беду, спортсмены столкнулись друг с другом на передаче эстафеты, Фуркад задел лыжу россиянина, после чего тот упал. Это не помешало российской четвёрке завоевать бронзу, тогда как французы стали вторыми.

Конфликт получил продолжение на церемонии награждения. Логинов и Шипулин отказались пожать Фуркаду руку, что вызвало сильное негодование со стороны француза. Перепалка продолжилась на пресс-конференции. В итоге Шипулин и Мартен помирились спустя несколько дней, а Логинову француз впервые пожал руку только в декабре на этапе КМ в Анси.

Французский биатлонист Мартен Фуркад

© FRANCK FIFE / AFP

Что касается результатов девушек, то здесь не было равных Дальмайер. Она завоевала пять золотых наград и установила новый рекорд первенств планеты. Лишь в спринте немка финишировала второй, позволив на четыре секунды опередить себя Коукаловой.

Теннис

Главным событием года в теннисе для российских болельщиков стало возвращение Марии Шараповой после дисквалификации. В июне 2016-го она была отстранена от спорта на два года. Однако после подачи апелляции срок сократили до 15 месяцев. В результате весной 2017-го теннисистка получила возможность вернуться. Впервые Шарапова официально вышла на корт в апреле на турнире в Штутгарте. Отпраздновать успех по итогам недели россиянке не удалось: в полуфинале она уступила в трёх партиях француженке Кристине Младенович.

В дальнейшем у спортсменки возник целый ряд проблем. Сначала некоторые организаторы турниров Большого шлема отказывались предоставлять ей уайлд-кард («Ролан Гаррос», «Уимблдон»), а затем бывшую первую ракетку планеты начали беспокоить травмы. Впрочем, неудачным сезон для 30-летней спортсменки назвать нельзя. В октябре в Тяньцзине она выиграла первый турнир после возвращения на корт и вновь попала в топ-100 рейтинга WTA. Марии удалось обратить на себя внимание и на US Open, где она в первом же круге выбила из борьбы вторую ракетку планеты Симону Халеп.

Российская теннисистка Мария Шарапова

© WANG Zhao / AFP

В мужском теннисе главными героями года стали опытные Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Они поровну поделили между собой турниры Большого шлема: швейцарец стал сильнейшим на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне, а испанец первенствовал в Париже (десятый раз в карьере) и Нью-Йорке. Надаль завершил год на первом месте в рейтинге ATP, Федерер финишировал вслед за ним.

У женщин в отсутствие родившей дочь Серены Уильямс в лидеры вырвалась испанка Гарбинье Мугуруса, которая в июле завоевала второй ТБШ в карьере, в финале Уимблдона обыграв Винус Уильямс.

Формула-1

Лучшим пилотом мира в самом престижном классе автогонок в четвёртый раз в карьере стал Льюис Хэмилтон. Британец выиграл девять гонок из 20 и обошёл Себастьяна Феттеля из «Феррари», чья четырёхлетняя гегемония в «Формуле-1» завершилась в 2013-м. В Кубке конструкторов победу одержал «Мерседес». «Феррари» занял вторую строчку, «Ред Булл» — третью.

А вот единственный российский пилот в королевских гонках Даниил Квят вряд ли сможет занести прошедший сезон себе в актив. Он регулярно проваливал гонки, провоцировал аварии и всего лишь два раза попал в очки. В результате руководство «Торо Россо» расторгло с ним контракт.

Российский автогонщик Даниил Квят

© Peter Fox/Getty Images/AFP

Баскетбол

Евробаскет

Мужская сборная России по баскетболу впервые за шесть лет добралась до полуфинала чемпионата Европы. Завоевать медали подопечным Сергея Базаревича в итоге не удалось, но попадание в четвёрку сильнейших команд континента стало значимым достижением.

А победу на турнире сенсационно одержала сборная Словении, которую накануне турнира фаворитом никто не считал. До этого максимальным достижением команды на Евробаскете являлся выход в четвертьфинал. Однако дружина Игора Кокошкова с первых матчей показала, что с ней придётся считаться. На групповом этапе словенцы одержали пять побед в пяти встречах. В плей-офф же Словения последовательно выбила Украину, Латвию и действующего чемпиона Европы — Испанию. А в решающем матче будущие триумфаторы сломили сопротивление Сербии, выиграв концовку почти под ноль. На родине баскетболистов встречали как национальных героев.

В женском Евробаскете уверенную победу отпраздновали испанки. В финале чемпионки оказалась сильнее Франции — 71:55. Испания стала сильнейшей командой континента в третий раз в истории.

НБА

Самая зрелищная лига планеты интригой поклонников не порадовала. «Голден Стэйт» сперва уверенно выиграл регулярный чемпионат, одержав 67 побед в 82 матчах, а затем чемпионской поступью прошёлся по соперникам в плей-офф, потерпев лишь одно поражение в 17 матчах. Его команде из Окленда в финале нанёс «Кливленд», ставший лучшей командой Восточной конференции. Но на то, чтобы бороться с подопечными Стива Керра за титул, сил у команды просто не хватило. Не спас «Кавальерс» даже Леброн Джеймс, тем более что «Голден Стэйт» вели вперёд Стефен Карри и Кевин Дюрант. Последний был признан лучшим игроком финала и завоевал свой первый трофей.

Американский баскетболист Кевин Дюрант

© EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Евролига

Победу в главном еврокубке в уходящем году одержал «Фенербахче». Причём турецкий клуб сумел завоевать трофей на глазах у собственных болельщиков — «Финал четырёх» проходил в Стамбуле. В полуфинале хозяева переиграли «Реал» — 84:75, а в решающем матче оказались сильнее «Олимпиакоса» — 82:78. ЦСКА же хотя и пробился в «Финал четырёх» в шестой раз подряд, но в полуфинале уступил «Олимпиакосу» и в итоге занял третье место.

Бокс

Наибольший ажиотаж в мире бокса и смешанных единоборств в 2017 году вызвал по сути выставочный бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Тем не менее поединок назвали главным событием столетия. Миллионы болельщиков со всего мира ждали встречи одного из сильнейших боксёров планеты, специально возобновившего карьеру ради битвы с ирландцем, и действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Бой состоялся в американском Парадайсе. 4,4 млн человек заплатили за право просмотра трансляции.

В результате всё закончилось ожидаемой победой Мейвезера, но многие критически отозвались о поединке, отметив, что спортсмены встретились исключительно ради того, чтобы заработать деньги. Гонорары за встречу бойцы действительно получили немалые. Американец, по информации СМИ, стал богаче на $230 млн, а ирландец — на $70.

Ирландский боец Конор Макгрегор и американский боксёр Флойд Мейвезер

© Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Поистине историческое событие случилось в конце апреля в Англии. На переполненном стадионе «Уэмбли», вместимость которого была специально увеличена до 90 тыс. зрителей, сошлись Энтони Джошуа и Владимир Кличко. В 2015-м украинец уступил другому британцу — погрязшему в скандалах Тайсону Фьюри — и намеревался вернуть себе чемпионские пояса.

Однако молодой Джошуа наглядно продемонстрировал опытному сопернику, что его время прошло. Кличко один раз удалось послать оппонента в нокдаун, но этого оказалось недостаточно. В 11-м раунде судья зафиксировал технический нокаут со стороны Энтони. Представитель Великобритании выиграл и прибавил к чемпионскому поясу IBF в тяжёлом весе титулы WBA Super и IBO. А в августе Кличко-младший вовсе объявил о завершении карьеры.

Также нельзя не отметить бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в среднем весе, в котором на кону стояли сразу пять чемпионских поясов. Поединок неожиданно завершился вничью, а оба боксёра сразу же объявили о желании провести реванш. Отметим, что только сборы за билеты на поединок составили $27 059 850, что является третьей суммой в истории мирового бокса.

Лёгкая атлетика

Главным событием «королевы спорта» года стал августовский чемпионат мира в Лондоне. На него смогли поехать и российские спортсмены, пусть и в нейтральном статусе. Отечественные легкоатлеты на турнире сумели завоевать шесть медалей.

Первое место в неофициальном командном зачёте уверенно заняли американцы. Сборная США собрала 30 наград разного достоинства, 10 из которых были золотыми. Вторыми финишировали кенийцы — 11 медалей, третьими — легкоатлеты из ЮАР.

Также на чемпионате был установлен один мировой рекорд. Инеш Энрикеш выиграла соревнование по спортивной ходьбе на 50 км с результатом 4:04:56.

Из других ярких событий нельзя не отметить уход Усэйна Болта из спорта. Легендарный спринтер мечтал завершить карьеру победой на чемпионате мира, но занял в забеге на 100 метров лишь третье место, уступив американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману. Гэтлин в третий раз стал чемпионом мира и впервые — после отбытия четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга.

У Болта ещё была возможность завоевать золото в эстафете 4х100 метров, но он получил травму и даже не смог финишировать.

Закончил с бегом на средние и длинные дистанции после ЧМ и британец Мо Фара, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. В спорте британец всё же остался, переключившись на шоссейный бег.

Американский и ямайский спринтеры Джастин Гэтлин и Усэйн Болт

Reuters

Зимняя хроника

Лыжные гонки

В уходящем году в финском Лахти состоялся 51-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. Победу в общекомандном медальном зачёте одержали норвежцы — 18 медалей (семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых). Россия заняла третье место с шестью наградами, пять из которых завоевал Сергей Устюгов. У женщин равных не было Марит Бьорген. Она выиграла три личных гонки и добавила к ним победу в эстафете 4x5 км.

В общем зачёте Кубка мира победу также отпраздновали норвежцы. У мужчин первенствовал Мартин Юнсруд Сундбю, значительно опередивший Устюгова и Алекса Харви. У женщин первое место заняла Хайд Венг.

Фигурное катание

В марте-апреле в Хельсинки состоялся чемпионат мира. У женщин лучшей стала Евгения Медведева, у мужчин победил Юдзуру Ханю, причём оба установили мировые рекорды в произвольных программах. В соревновании спортивных пар первенствовали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а в танцах ожидаемую победу одержали канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир.